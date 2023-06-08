Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптик

9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в Украине в прикарпатских областях, на севере, а вечером дойдут до Волыни и Ровенской области.

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Погода в Украине с 9 по 12 июня / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с ливнями и грозами. Как сообщают синоптики, в Херсонской области будет бушевать непогода.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook отмечает, что похолодает в Украине уже в воскресенье-понедельник, 11-12 июня. Снижение температуры будет характеризоваться периодическими дождями, в частности в Херсонской области.

"В Херсонской области - внимательно - в воскресенье, 11 июня, есть вероятность умеренного, даже местами сильного дождя", - рассказала Диденко.

Карта похолодания в Украине / facebook.com/tala.didenko

Погода на 9 июня в Украине

9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в Украине в прикарпатских областях, на севере, а вечером дойдут до Волыни и Ровенской области.

"На остальной территории - юг, восток, центр - без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный", - добавила синоптик.

Температура воздуха завтра ожидается высокой, +24...+28 градусов. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатье будет свежее, +20...+24 градуса.

В Киеве 9 июня есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится, завтра до +28 градусов.

Карта погоды / meteoprog.com

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Погода в Украине

По данным синоптиков, на выходных местами грозы и шквалы 15 – 20 м/с пройдут в Украине. Ветер будет северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

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