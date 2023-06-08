УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптик

Мария Тупик
8 июня 2023, 16:47 обновлено 8 июня, 16:51
444
9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в Украине в прикарпатских областях, на севере, а вечером дойдут до Волыни и Ровенской области.
погода, погода в Украине
Погода в Украине с 9 по 12 июня / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет с ливнями и грозами. Как сообщают синоптики, в Херсонской области будет бушевать непогода.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook отмечает, что похолодает в Украине уже в воскресенье-понедельник, 11-12 июня. Снижение температуры будет характеризоваться периодическими дождями, в частности в Херсонской области.

"В Херсонской области - внимательно - в воскресенье, 11 июня, есть вероятность умеренного, даже местами сильного дождя", - рассказала Диденко.

Карта похолодания в Украине
Карта похолодания в Украине / facebook.com/tala.didenko

Погода на 9 июня в Украине

9 июня дожди, местами с грозами, пройдут в Украине в прикарпатских областях, на севере, а вечером дойдут до Волыни и Ровенской области.

"На остальной территории - юг, восток, центр - без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный", - добавила синоптик.

Температура воздуха завтра ожидается высокой, +24...+28 градусов. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатье будет свежее, +20...+24 градуса.

В Киеве 9 июня есть вероятность небольшого дождя, но не без прояснений. Теплая, даже очень теплая погода восстановится, завтра до +28 градусов.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Смотрите видео о том, каким будет лето в Украине:

Погода в Украине

По данным синоптиков, на выходных местами грозы и шквалы 15 – 20 м/с пройдут в Украине. Ветер будет северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – Подоляк

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – Подоляк

17:36 Политика
Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптик

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптик

16:47 Синоптик
Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю власть

Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю власть

16:42 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:45

"Путин реализуют политику сожженных мостов: Маломуж назвал три козыря РФ

17:36

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – ПодолякВидео

17:34

В России разбилась насмерть 32-летняя певица

17:18

Шварценеггер не должен был стать "Терминатором": актер открыл секрет фильмаВидео

16:47

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптикВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:45

Этим секретом пользуются китайцы: как варить яйца, чтобы скорлупа слетала самаВидео

16:44

Маломуж спрогнозировал, как повлияет подрыв Каховской ГЭС на наступление ВСУВидео

16:42

Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю властьВидео

16:21

Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумятВидео

Реклама
15:59

Без слез не глянешь: как сейчас выглядит резко постаревшая Валюха со СватовВидео

15:53

До завтрака или после: как правильно чистить зубы по утрамВидео

15:51

Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

15:38

Украина и ООН договорились об эвакуации с захваченного РФ левого берега ДнепраВидео

15:34

Россия начала массовую бомбежку Херсона во время эвакуации: много пострадавшихВидео

15:33

Лобода отдает свою квартиру пострадавшим от подрыва ГЭС - россияне в яростиВидео

15:26

"Он просто негодяй": Украина отреагировала на скандальное заявление экс-ведущего FoxNewsВидео

14:48

Убили 4-летнего ребенка, папу и дедушку: целая семья погибла от рук оккупантов на Донетчине

14:43

Красота требовала особых жертв: чем советские модницы осветливали волосыВидео

14:40

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся РоссииВидео

14:15

Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий "переобулся"Видео

Реклама
14:11

Урожай будет радовать до поздней осени: что можно садить на огороде в июне

14:05

Подрыв Каховской ГЭС не спасет РФ от поражения, за полгода юг и восток будут свободны – МаломужЭксклюзив

13:57

"Мовный срач" в разгаре: Арестович призвал "лечить" противников творчества ЦояВидео

13:56

"Мы и не просим": Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в УкраинуВидео

13:13

Три способа на жаркое лето: как можно продлить стойкость духовВидео

12:56

Папарацци подловили Ди Каприо в одном ресторане с супермоделью Джиджи ХадидВидео

12:55

По личной просьбе мэра: в Италии отменили концерт путинистки-пианистки Лисицы

12:47

Надо всего 2 вилки: мужчина показал гениальный лайфхак с помидоромВидео

12:32

Галкин поддержал украинцев после подрыва ГЭС и получил море благодарности

12:26

О подрыве не сказали даже своим: перед терактом на ГЭС оккупанты глушили связь - ГуменюкВидео

12:19

Бывшая жена Остапчука раскрыла коварный диагноз и похвасталась новым кавалеромВидео

11:57

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"ФотоВидео

11:40

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭСВидео

11:34

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводахВидео

11:32

Анджелина Джоли серьезно поменяла внешний вид: что случилось

11:06

Гороскоп на завтра 9 июня 2023: Водолеям - богатство, Раки - избегайте толпыВидео

10:48

"Количество взрывов невозможно посчитать": ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке

10:33

Путин попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США: в Сети раскрыли подробности

10:05

Украинская сеть кинотеатров вошла в рейтинг топ-50 в ЕвропеФото

10:00

Русская элита недовольна Путиным и его шансами в войне с Украиной - BloombergВидео

Реклама
09:51

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд

09:50

Женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляетВидео

09:36

В боях за Украину погиб молодой защитник из Львовской области

09:22

Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денегВидео

08:58

Генерал РФ был пьян: в Сети рассказали, кто дал отмашку подорвать Каховскую ГЭС

08:49

"Будет еще хуже": Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС – Пионтковский

08:42

Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профиВидео

08:42

Геноцид Левобережья: россияне нарушили Конвенцию ООНмнение

08:38

Как оформить отсрочку от мобилизации военкомате: объяснение адвоката

07:56

Армия РФ потеряла первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISWФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять