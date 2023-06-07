Шквалы атакуют Украину: синоптики предупредили о неприятностях

Погода в Украине 8 июня будет не очень приятной. Как сообщают синоптики, Украину ждут осадки в некоторых регионах, в частности, местами с грозами.
Как уточнили в Укргидрометцентре, без порывов ветра тоже не обойдется.
Так, в западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, иногда с грозами, на остальной территории без осадков.
Ветер на большинстве территории Украины будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, а днем в западных областях ожидаются местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха 8 июня
- ночью 12-17°; днем 23-28°;
- на западе и севере страны 19-24 °;
- на высокогорье Карпат ночью 7-12 °, днем 13-18 °.
Погода на выходные 10-11 июня
По данным синоптиков, в субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода испортится: пройдут умеренные, в Крыму значительные дожди. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.
В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.
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