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Шквалы атакуют Украину: синоптики предупредили о неприятностях

Мария Тупик
7 июня 2023, 19:28 обновлено 7 июня, 19:31
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Ветер на большинстве территории Украины будет преимущественно северо-восточный, а днем в западных областях ожидаются местами порывы 15-18 м/с.
погода, погода в Украине
Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине 8 июня будет не очень приятной. Как сообщают синоптики, Украину ждут осадки в некоторых регионах, в частности, местами с грозами.

Как уточнили в Укргидрометцентре, без порывов ветра тоже не обойдется.

Так, в западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, иногда с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер на большинстве территории Украины будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, а днем в западных областях ожидаются местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха 8 июня

  • ночью 12-17°; днем 23-28°;
  • на западе и севере страны 19-24 °;
  • на высокогорье Карпат ночью 7-12 °, днем 13-18 °.
Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода на выходные 10-11 июня

По данным синоптиков, в субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода испортится: пройдут умеренные, в Крыму значительные дожди. Местами грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В воскресенье, 11 июня, ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами в западных, юго-восточных областях и Крыму. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

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