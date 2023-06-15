В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили даты

Погода в Украине после сильного похолодание будет очень жаркой. Как сообщают синоптики, погода 16 июня, будет жаркой. Но часть областей накроют сильные дожди, местами с грозами.
В Укргидрометцентре отмечают, что 16 июня умеренные и местами сильные дожди с грозами ожидаются на западе Украины. Также осадки возможны в Житомирской, Винницкой, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха на западе днем будет +18 +23 градуса, а ночью +10 +15 градусов.
На остальной территории столбики термометров днем покажут +23 +28 градусов, а ночью +13 +18.
В Киеве 16 июня ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Днем воздух в Киеве прогреется до +26 +28 градусов, а ночью будет +15 +17 градусов.
При этом синоптики ресурса meteoprog.com прогнозируют рекордную жару к концу июня. Столбики термометров превысят +31 градус.
Когда ждать резкого потепления
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины этой недели почувствуется существенное потепление.
По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.
Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.
"По всей территории понедельник-вторник еще будет прохладно. Среда – как переходный этап. Четверг-пятница – повышение температуры – глаза +22-27 градусов. На западе страны можно будет наблюдать паводки за счет ливней, но они кратковременны и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией", — подчеркнула синоптик.
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