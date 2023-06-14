Грозы атакуют: синоптики предупредили о сильных ливнях

Температура воздуха в Украине ночью будет +10-15°. Днем воздух прогреется до +22-27°.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркой. Как прогнозируют синоптики, будет тепло, но в регионах дождь. Кроме того, местами будут грозы.

В Укргидрометцентре отмечают, что на западе страны прогнозируют дожди, а иногда еще и грозы. Столбики термометров покажут ночью +8-13°, днем 19-24° тепла.

На остальной территории местами будет небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью будет +10-15°. Днем воздух прогреется до +22-27°.

В регионе 15 июня переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет 12-17 ° тепла. Днем поднимется до +22-27°. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут около 15° тепла, а днем — +23-25°.

Карта погоды / meteoprog.com

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Когда ждать резкого потепления

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорит, что с середины этой недели почувствуется существенное потепление.

По ее словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.

Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.

"По всей территории понедельник-вторник еще будет прохладно. Среда – как переходный этап. Четверг-пятница – повышение температуры – глаза +22-27 градусов. На западе страны можно будет наблюдать паводки за счет ливней, но они кратковременны и в пределах русла. Гидрологи будут следить за ситуацией", — подчеркнула синоптик.

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