Несется шторм: Украину завалит градом и резко похолодает - синоптик

В регионе ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах области – град и шквалы 15-20 м/с.

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Погода в Украине с 7 по 9 июля / pixabay

Погода в Украине в пятницу, 7 июля, будет жаркой. Как сообщают синоптики температура воздуха будет рекордной - +38. Впрочем, во многих регионах будет свежее, ведь там будет дождь.

По данным Укргидрометцентра, в областях – переменная облачность. Синоптики прогнозируют умеренные грозовые дожди.

Днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях — обильные дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В восточных, ночью и в южных областях – без осадков.

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На западе страны ночью, а также в большинстве северных и Винницкой областях будет +15-20. Днем в этих регионах температура воздуха прогреется до +22-27.

На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут 19-24, а днем — 28-33 тепла. На юге и востоке страны местами жара достигнет 35-38. В Карпатах ночью температура воздуха будет +10-15, а днем — только +13-18.

Град и шквалы атакуют

По прогнозу синоптиков, в Киевской области на 7 июля также переменная облачность. В регионе ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах области – град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, а днем – 22-27° выше нуля. Температура воздуха в области ночью будет +15-20°, а днем поднимется до +24-26°.

Кроме того, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Обойдётся непогода только на восток страны. Синоптики предупредили о I уровне опасности, желтом.

Погода в Киеве 7 июля / Укргидрометцентр

Когда в Украине похолодает

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, уже в эти выходные, 8 и 9 июля жара постепенно спадет по всей стране.

В некоторых регионах будет лить ливень и налетит шквальный ветер.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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