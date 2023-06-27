УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

Мария Тупик
27 июня 2023, 19:46 обновлено 27 июня, 19:49
571
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы и шквальный ветер.
погода, прогноз погоды,
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в среду, 28 июня будет дождливой. Как сообщаются синоптики, стоит ожидать грозы, шторм и град.

По данным Укргидрометцентра, в некоторых областях Украины ожидаются шквалы ветра.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Украине кратковременные дожди, местами грозы. При этом в юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

видео дня

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Днем в северо-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, в южной части до 20°, в западных областях 8-13°. Днем в Украине 18-23°, в юго-восточных областях 23-28°.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы.

Температура ночью в Киеве 14-16°, днем 21-23°, по области ночью 12-17°, днем 18-23°.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

карта погоды
Карта погоды / meteoprog

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

19:49 Украина
Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:46 Синоптик
Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:30

Киркоров решил "подлизнуть" Путину с Лукашенко, но попался на неграмотности

20:04

Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

19:49

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

19:46

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:39

Зачем 28 июня обязательно убирали в доме: приметы и запреты дня

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

19:20

Для чего Пригожину Лукашенкомнение

19:17

"Забор есть, ставьте палатки": Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев"

19:02

Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

Реклама
18:30

Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

17:05

Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

16:57

Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

16:48

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

Реклама
16:45

Чмерковский плакал: жена танцора показала свои родыВидео

16:40

Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

16:24

Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

16:10

Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

16:08

Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебелиВидео

16:07

Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

16:05

Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на МосквуВидео

16:00

Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

15:45

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

15:29

Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

15:24

Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в УкраинуВидео

15:18

Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж ПутинаВидео

15:09

Как быстро почистить картошку от грязи: хитрости, которые облегчат вам жизнь

14:56

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:55

Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice GirlsВидео

14:41

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

14:17

"Не страдаю": российская актриса, которая покинула РФ пояснила, как живет за границей

14:12

"Остановили гражданскую войну": Путин выдал заявление о "спасении" РФ

14:09

Путин не преступник, а Украина – не суверенна: Орбан опозорился галиматьей

13:49

Сантехники показали, что делать, если забит слив: простота способа удивляет

Реклама
13:29

"Вагнер" передает тяжелое вооружение армии Минобороны РФ - росСМИ

13:25

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

13:04

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы гремели в Кременчуге и Сумах, есть прилет

12:58

Игровая зависимость в Украине не носит массового характера — первое исследование под эгидой МинздраваФото реклама

12:56

Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

12:31

Беларусь нужна Пригожину для транзита: эксперт назвал цель главаря ЧВК Вагнера

12:22

Лобода после харьковского скандала извинилась перед подростком с плакатомВидео

12:19

Загадка советских поездов: почему вагоны были зелеными, а крыши серыми

11:45

Гороскоп на завтра 28 июня 2023: Овну – изменения, Раку - противостояние

11:45

США готовят новый пакет помощи на $500 млн: ВСУ получат еще Bradley и Stryker

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять