Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы и шквальный ветер.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в среду, 28 июня будет дождливой. Как сообщаются синоптики, стоит ожидать грозы, шторм и град.

По данным Укргидрометцентра, в некоторых областях Украины ожидаются шквалы ветра.

Ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Украине кратковременные дожди, местами грозы. При этом в юго-восточных областях днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Днем в северо-западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне 12-17°, в южной части до 20°, в западных областях 8-13°. Днем в Украине 18-23°, в юго-восточных областях 23-28°.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы.

Температура ночью в Киеве 14-16°, днем 21-23°, по области ночью 12-17°, днем 18-23°.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Карта погоды / meteoprog

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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