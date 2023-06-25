Град завалит Украину, все будет плавать: в страну несется мощное похолодание - синоптик

Во вторник, 27 июня, дожди пройдут в северной части Украины, днём также в западных областях, местами грозы и град.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине до конца июня будет холодной, неустойчивой и влажной. Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич, местами дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра.

Температура воздуха резко упадет, но исключение составит южная половина Украины, где максимальные дневные температуры будут достигать временами отметки в +30 °С.

Погода на неделю с 26 по 30 июня

В понедельник, 26 июня, умеренные, местами значительные дожди пройдут в северных, восточных и местами южных областях. Здесь также ожидаются грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 м/с. В западных и центральных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, на юго-востоке юго-восточного направления, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +21…+26 °С, в северных областях +14…+19 °С, в Одесской области до +31 °С.

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Во вторник, 27 июня, дожди пройдут в северной части Украины, днём также в западных областях; местами грозы. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 °С, на юго-востоке до +18 °С; днём в южной половине +27…+32 °С, в остальных регионах +21…+26 °С.

В среду, 28 июня, ночью без существенных осадков, днём в южных, западных областях и на крайнем севере страны небольшие, местами умеренные дожди с грозами. Ветер западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +12…+17 °С, на юге до +20 °С; днём максимальные значения окажутся в пределах +18…+23 °С, в южных и восточных областях +25…+30 °С.

В четверг, 29 июня, по всей территории Украины ожидается дождливая и прохладная погода. В южных и восточных областях пройдут обильные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём +18…+23 °С.

В пятницу, 30 июня, сохранится неустойчивая и дождливая погода в большинстве областей Украины. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +19…+24 °С.

Погода на выходные 1-2 июня

В субботу, 1 июля, на Левобережье Украины пройдут дожди, местами с грозами. На остальной части страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +24…+29 °С, на востоке +19…+24 °С.

В воскресенье, 2 июля, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится, только в дневное время на севере Левобережья возможные небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +25…+30 °С.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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