Уже в ближайшие часы: Украину накроют сильнейшие шквалы и огромный град

В воскресенье, 25 июня, на территории Украины ожидается преимущественно теплая погода, однако продолжатся дожди с грозами.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в субботу, 24 июня, резко изменится, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об ухудшении погоды в ряде областей.

Объявлен I уровень опасности, желтый на западе Украины.

видео дня

"В течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью значительные дожди", — говорится в предупреждении.

Украину атакуют шквалы / скриншот

Погода на 25 июня

В воскресенье, 25 июня, на территории Украины ожидается преимущественно теплая погода, однако продолжатся дожди с грозами.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 25 июня температура в Украине будет колебаться от + 21°C до +26°C.Лишь в южной части значительно выше - +25...+30°C.

"Дожди с грозами из-за деятельности циклона и его атмосферных фронтов пройдут практически повсюду в Украине.

При грозах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра!"- отметила Диденко.

В Киеве 25 июня также жары не будет, а температура будет достигать +25°C. Ожидается дождь и гроза.

Карта погоды / meteoprog.com

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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