На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дни

Украину атакует невероятно жаркая погода. Где и когда ждать +38.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в июле в Украине

Синоптики метеоресурсов прогнозируют, что июль будет немного теплее июня. В то же время месяц будет иметь сухую и преимущественно солнечную погоду с незначительным количеством осадков.

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Предварительно, максимальной температурой будет +35 градусов.

Погода на июнь в Украине / скриншот wisemeteo

Погода на август

По данным синоптиков Wisemeteo август будет в Украине жарким и без дождей.

По их данным, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Погода в Украине на август / скриншот wisemeteo

Погода в Украине

Как сообщают синоптики, с конца июня почувствуется существенное потепление.

По их словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.

Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.

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