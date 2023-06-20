На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дни

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.
"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Погода в июле в Украине
Синоптики метеоресурсов прогнозируют, что июль будет немного теплее июня. В то же время месяц будет иметь сухую и преимущественно солнечную погоду с незначительным количеством осадков.
Предварительно, максимальной температурой будет +35 градусов.
Погода на август
По данным синоптиков Wisemeteo август будет в Украине жарким и без дождей.
По их данным, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.
Погода в Украине
Как сообщают синоптики, с конца июня почувствуется существенное потепление.
По их словам, хотя о настоящей летней жаре говорить пока рано, но на 22-27 градусов тепла уже можно рассчитывать до конца этой недели.
Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны.
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