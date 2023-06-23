Резко похолодает: в Украину несется ураган

В западных областях Украины температура воздуха поднимется до +19 +24 градусов.

https://glavred.info/synoptic/rezko-poholodaet-v-ukrainu-nesetsya-uragan-10480300.html Ссылка скопирована

Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни резко испортится. Как сообщают синоптики, в Украину придет похолодание, дожди, град и ураган.

В Укргидрометцентре отмечают, что с 24 по 25 июня будет лить дождь. При этом днем ожидается жара до +32 градусов.

В ближайшие сутки в западных областях ожидаются умеренные, а ночью - значительные дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории ночью будет преимущественно без осадков.

видео дня

Однако днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Также в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, только в южной части будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а днем +27 +32. При этом в западных областях температура воздуха поднимется до +19 +24 градусов.

25 и 26 июня в Украине сохранится неустойчивая погода: ночью местами, а днемповсеместно прогнозируются грозовые дожди. В понедельник в западных областях будет без осадков

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а в западных областях +11 +16. При этом днем в Украине будет +21 +26 градусов, а на юге и востоке +25 +30.

Когда в Украине похолодает

По данным синоптиков, похолодание в Украине будет с 26 июня. Температура воздуха резко понизится до +19 градусов.

Карта похолодания в Украине / meteoprog

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Читайте также: