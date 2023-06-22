Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

Ночью и утром на западе страны 23 июня местами туман. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет невыносимо жаркой. Как сообщают синоптики, воздух прогреется до рекордных +32 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные дожди.

В Укргидрометцентр прогнозируют, что ночью будет без осадков, днем в западных, северных и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром на западе страны местами туман. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

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В Киеве и области будет переменная облачность.

Осадки не ожидаются, но днем местами возможны кратковременные дожди и гроза.

Погода на 23 июня / Укргидрометцентр

Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 29-31°. По области ночью 15-20°, днем 27-32°. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Погода на выходные 24-25 августа

В субботу, 24 июня, в западных, местами и северных регионах Украины ожидаются дожди и грозы. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +24...+29°С.

В воскресенье, 25 июня, ночью без существенных осадков, днем местами на Украине пройдет небольшой дождь, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19°С, днем в южных, центральных и восточных областях +27...+32°С, в западных и северных областях +22...+27°С.

Карта погоды / meteoprog

Погода на июль и август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Июль и август будет припекать и "радовать" своей жарой.

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталь Птуха.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

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