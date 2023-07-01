Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский.

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Россия может пойти на подрыв ЗАЭС, даже если отдаст захваченную станцию - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Энергоатом

Существует риск, при котором оккупанты страны-агрессора России могут подорвать Запорожскую атомную электростанцию даже в том случае, если она будет передана под контроль МАГАТЭ. Враг способен устроить теракт дистанционно. Есть угроза и того, что Москва технически готова устроить локальный взрыв на ЗАЭС, из-за чего возможен выброс радиации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью El Mundo он рассказал о том, что риск подрыва российскими захватчиками ЗАЭС присутствует. Атомная электростанция заминирована.

"Конечно, есть риск подрыва (ЗАЭС). Одни эксперты говорят, что подрыв охлажденных реакторов не имеет никаких последствий, другие – что имеет. Фактом является то, что станция заминирована", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что украинской разведке известно, что на ЗАЭС есть взрывчатка и 500 российских военных с тяжелым вооружением.

Как полагает президент, Москва рассматривала вариант, который предполагает дистанционный подрыв Запорожской АЭС даже в случае передачи ее под контроль МАГАТЭ.

"Есть серьезная угроза, потому что Россия технически готова к тому, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу. Мы все это обсуждаем с партнерами, для того, чтобы все понимали, для чего это Россия делает, потому что нужно найти логику. Кроме того, что они террористы, есть еще логика в этих действиях", - сказал гарант.

Россия может пойти на локальный взрыв на ЗАЭС

Позже по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Зеленский сказал, что Москва может пойти на локальный взрыв на Запорожской АЭС, который способен привести к выбросу авиации.

"Россия готова спровоцировать локальный взрыв на ЗАЭС, который может привести к выбросу. Может быть дистанционное минирование, чтобы обвинить Украину в подрыве, если станция перейдет под наш контроль", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Угроза подрыва Россией ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что агрессор Россия изучает возможность реализации сценария террористического акта на Запорожской АЭС. Киев передал сведения странам-партнерам. Мировое сообщество не должно допустить катастрофы.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что специалисты и оккупанты России начали постепенно покидать ЗАЭС. Тем, кто подписал контракты с Росатомом, рекомендовали до 5 июля эвакуироваться в захваченный Крым. В Энергодаре стало меньше военных патрулей захватчиков.

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин считает, что если Россия устроит подрыв ЗАЭС, Украина может узнать о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сейчас в руках российских оккупантов.

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