Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавших

В Киеве на Броварском шоссе произошел масштабный пожар на АЗС в воскресенье, 9 июля.
Сообщается, что горит автозаправочная станция.
На видео из Сети видно, как поднимаются черные густые клубы дыма от пожара.
Причины пожара пока не известны.
По предварительным данным авто влетело в резервуар с топливом.
"По меньшей мере три человека пострадали в результате пожара на АЗС в Киеве", - сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
На месте работают пожарно-спасательные службы.
Смотрите видео мощного пожара в Киеве:
Отметим, в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли более чем на 3 гривны. Повышение связано с возвращением довоенного налогообложения, а также ростом акцизов на дизель и бензин.
Руководитель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полагает, что цена на бензин в текущей ситуации вырастет в среднем на 7-8 грн на литр. Дизель должен подорожать на 5 гривен, газ – на 3 гривны.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в июле бензин и дизель подорожает в среднем на 5 грн. По его словам, повышение цен поспособствует наполнению украинского бюджета.
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