Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавших

Киев охватил мощный пожар. Полиция перекрыла трассу.

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Пожар на АЗС в Киеве / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

В Киеве на Броварском шоссе произошел масштабный пожар на АЗС в воскресенье, 9 июля.

Сообщается, что горит автозаправочная станция.

На видео из Сети видно, как поднимаются черные густые клубы дыма от пожара.

видео дня

Причины пожара пока не известны.

По предварительным данным авто влетело в резервуар с топливом.

"По меньшей мере три человека пострадали в результате пожара на АЗС в Киеве", - сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

На месте работают пожарно-спасательные службы.

Пожар в Киеве - подробности от Кличко / скриншот

Смотрите видео мощного пожара в Киеве:

Отметим, в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли более чем на 3 гривны. Повышение связано с возвращением довоенного налогообложения, а также ростом акцизов на дизель и бензин.

Руководитель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полагает, что цена на бензин в текущей ситуации вырастет в среднем на 7-8 грн на литр. Дизель должен подорожать на 5 гривен, газ – на 3 гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в июле бензин и дизель подорожает в среднем на 5 грн. По его словам, повышение цен поспособствует наполнению украинского бюджета.

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