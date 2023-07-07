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В Украине резко подорожали бензин и дизель: какие цены на АЗС

Андрей Ганчук
7 июля 2023, 14:39 обновлено 7 июля, 14:44
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Цены на бензин и дизельное топливо в Украине уже выросли, меньше всего подорожал автогаз – на 1,43 грн, пишут аналитики о ситуации на топливном рынке.
Бензин, дизель
Бензин в Украине подорожал больше, чем на 3 гривны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли более чем на 3 гривны. Повышение связано с возвращением довоенного налогообложения, а также ростом акцизов на дизель и бензин.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы А-95, литр бензина на украинских заправках 7 июля подорожал более чем на 3 гривны по сравнению с ценами, зафиксированными на конец июня.

В частности, бензин А-95 в среднем стоит 47,89 гривен за 1 литр. Дизельное топливо подорожало на 3, 44 грн – до 46,84 грн за литр. Автогаз подорожал на 1,43 грн – 23,36 за 1 литр.

видео дня

Цены на топливо в Украине 7 июля:

Цены бензин, дизель 7 июля
Как изменились цены на бензин и дизель / Консалтинговая группа А-95

Цены на бензин и дизель в Украине

Верховная Рада в апреле прошлого года на фоне полномасштабной войны агрессора России против Украины отменила акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%.

Но с 1 июля налоги вернулись на прежний уровень. К тому же выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213, 5 евро за 1 тысячу литров и дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ остается на уровне 52 евро за 1000 литров.

Руководитель консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полагает, что цена на бензин в текущей ситуации вырастет в среднем на 7-8 грн на литр. Дизель должен подорожать на 5 гривен, газ – на 3 гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в июле бензин и дизель подорожает в среднем на 5 грн. По его словам, повышение цен поспособствует наполнению украинского бюджета.

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