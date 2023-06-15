Плюс 10 грн за литр: цены на бензин в Украине резко взлетят

Верховная Рада Украины в апреле 2022 года отменила акцизы на нефтепродукты и снизила НДС на них с 20% до 7%, однако с 1 июля 2023 года они возвращаются на прежний уровень.
Как сообщил эксперт Дмитрий Леушкин, уже в ближайшие дни топливо на украинских АЗС начнет дорожать.
По его словам, с 1 июля возвращается НДС на топливо 20% и довоенный акциз, однако на АЗС начнут готовиться заранее – топливо вырастет в цене уже в ближайшее время, чтобы операторы могли закупить новую партию и торговать без перебоев.
"Нас ждет рост цен от 7 до 10 гривен в зависимости от котировок на тот момент", — заявил он.
Также эксперт прогнозирует "космический взлет всего", включая тарифы на перевозки.
Смотрите видео о том, какими будут цены на бензин на АЗС:
Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС.
В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.
Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.
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