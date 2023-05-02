Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысили

Цель таких изменений – покрытие расходов, связанных с производством, хранением и реализацией алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей.

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Цены на алкоголь / фото pixabay, УНИАН, коллаж Главред

Кабинет министров Украины впервые с 2014 года повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и табачные изделия.

Как сообщают в Правительственном портале, Кабмин утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Цель таких изменений – покрытие расходов, связанных с производством, хранением и реализацией алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

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Теперь стоимость акцизных марок будет такой:

для алкогольных напитков – около 35 копеек. То есть на 16 копеек больше, чем до изменений.

для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, – около 16 копеек или на 7 копеек больше, чем ранее.

Таким образом цены на алкоголь и сигареты вновь поднимут.

Смотрите видео о том, что будет с ценами на алкоголь в дальнейшем.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.

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