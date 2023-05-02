УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысили

Мария Тупик
2 мая 2023, 17:02 обновлено 2 мая, 17:23
39
Цель таких изменений – покрытие расходов, связанных с производством, хранением и реализацией алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей.
Цены на алкоголь
Цены на алкоголь / фото pixabay, УНИАН, коллаж Главред

Кабинет министров Украины впервые с 2014 года повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и табачные изделия.

Как сообщают в Правительственном портале, Кабмин утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Цель таких изменений – покрытие расходов, связанных с производством, хранением и реализацией алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

видео дня

Теперь стоимость акцизных марок будет такой:

  • для алкогольных напитков – около 35 копеек. То есть на 16 копеек больше, чем до изменений.
  • для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, – около 16 копеек или на 7 копеек больше, чем ранее.

Таким образом цены на алкоголь и сигареты вновь поднимут.

Смотрите видео о том, что будет с ценами на алкоголь в дальнейшем.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.

Читайте также:

сигареты цены на продукты алкоголь
Реклама

Главное за день

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

16:52 Новости
В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой период

В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой период

16:00 Украина
РФ может готовить новый ракетный удар по Украине: в ВСУ назвали вероятные цели

РФ может готовить новый ракетный удар по Украине: в ВСУ назвали вероятные цели

15:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:12

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает Мишель

17:02

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысилиВидео

17:00

"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

16:53

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

16:52

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:43

Огромный астероид рухнет на орбиту Земли прямо во время коронации Чарльза

16:25

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

16:25

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

16:01

Серена Уильямс беременна во второй раз

Реклама
16:01

Жары не будет: синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023

16:00

В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой периодВидео

15:46

Тариф на свет могут увеличить уже в июне: СМИ рассказали деталиВидео

15:40

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

15:28

Мама Королевой переобулась и поддержала дочь-путинистку

15:13

РФ может готовить новый ракетный удар по Украине: в ВСУ назвали вероятные цели

14:51

Резников заявил, что Украина возьмет Крым без бояВидео

14:48

В Раде придумали крупную пенсионную реформу: когда украинцы смогут получать сразу по 2 выплатыВидео

14:47

Лукашенко почудились диверсанты: испуганный НАТО диктатор созвал "экстренное совещание"Видео

14:38

Киркоров вызверился на Тодоренко и унизил ее в прямом эфире российского шоу

14:34

В Раде хотят отложить вопрос выплат военным в 30 тысяч

Реклама
14:29

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

14:17

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

13:50

Кулеба – о скептиках на Западе: армия Украины готовится наступать, не надо никого слушатьВидео

13:35

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

13:17

РФ может объявить о новом "жесте доброй воли": Резников раскрыл вероятный сценарий

13:11

Первая церемония в 21 веке: какой будет коронация Чарльза III

13:07

Умер российский модельер Валентин Юдашкин

12:28

Украине нужно отрезать Крым от России, чтобы оккупанты совершили новый "жест доброй воли" – ГУРВидео

12:21

"Будут колебания": как изменится стоимость доллара в начале маяВидео

11:51

Тарифы взлетят на 60%: украинцев предупредили о резком подорожании коммуналки

11:50

Поставленные волонтерами дроны помогают уничтожать оккупантов на Донецком направлении – лидер O.Torvald

11:43

В мае Украину накроет аномальный холод: синоптик назвал датыВидео

11:39

"Ударили 40 раз за ночь": оккупанты усилили террор в ряде областей, в ВСУ объяснили причинуВидео

11:00

В РФ все плохо: разведка Британии объяснила, почему Кремль уволил "палача Мариуполя" Мизинцева

10:47

Угроза войны РФ с НАТО: Шольц запретил Украине бить немецким оружием по территории России

10:39

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

10:22

Загадка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

10:00

Как определить предназначение по дате рождения

09:52

ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

09:46

В ГУР создали флотилию дронов и показали уничтожение техники оккупантов РоссииВидео

Реклама
09:21

США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – КирбиВидео

08:53

"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФВидео

08:50

"Экономика Украины укрепится": астролог спрогнозировал финансовое состояние украинцев в 2023-2024 годахВидео

08:40

В Мелитополе утром прогремел взрыв: на место промчались "полиция" и скорая

08:13

Истинное лицо русского нацизмамнение

08:11

"Это обыкновенный старый дед": в Сети иронизируют над Путиным, который попал в словесный конфуз

07:52

"Отвлекают внимание": Свитан объяснил, зачем РФ возобновила массированные ракетные ударыВидео

07:13

Головоломка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти спрятанную букву за 9 секунд

07:03

Под Бахмутом погибли два канадских добровольца - к ним в бункер попал снаряд

06:52

Гороскоп на сегодня 2 мая 2023: Стрелецам - никаких споров и важный день для РыбВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять