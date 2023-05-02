Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысили

Кабинет министров Украины впервые с 2014 года повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и табачные изделия.
Как сообщают в Правительственном портале, Кабмин утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Цель таких изменений – покрытие расходов, связанных с производством, хранением и реализацией алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Теперь стоимость акцизных марок будет такой:
- для алкогольных напитков – около 35 копеек. То есть на 16 копеек больше, чем до изменений.
- для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, – около 16 копеек или на 7 копеек больше, чем ранее.
Таким образом цены на алкоголь и сигареты вновь поднимут.
Смотрите видео о том, что будет с ценами на алкоголь в дальнейшем.
Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.
При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.
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