В Украине повысят цены на алкоголь: планы Минэкономики

Представители украинского правительства хотят повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.
В Минэкономики составили план повышения цен на алкогольную продукцию в Украине. Такая информация содержится в проекте постановления Кабинета министров.
Документом предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности).
В частности, чиновники планируют поднять розничные цены на:
- водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;
- виски, ром и джин – на 5,9%;
- коньяк (бренди) – на 5,5%;
- винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, сидр и перри, сброженные напитки, полученные исключительно в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% емких единиц (без добавления спирта); вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов – на 8,2-34,2%.
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Напомним, ранее сообщалось:
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Автор: Дмитрий Видоменко