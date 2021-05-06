В Украине повысят цены на алкоголь: планы Минэкономики

В Украине повысят цены на алкоголь: / УНИАН

В Минэкономики составили план повышения цен на алкогольную продукцию в Украине. Такая информация содержится в проекте постановления Кабинета министров.

Документом предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности).

В частности, чиновники планируют поднять розничные цены на:

водку и ликеро-водочные изделия – на 6,2%;

виски, ром и джин – на 5,9%;

коньяк (бренди) – на 5,5%;

винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, сидр и перри, сброженные напитки, полученные исключительно в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% емких единиц (без добавления спирта); вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов – на 8,2-34,2%.

Читайте такжеПодорожание проезда в Киеве: названы маршруты

Напомним, ранее сообщалось: