В Украине подскочат цены на бензин и дизель: топливо подорожает уже в июле

Цены на бензин, дизель и газ в Украине существенно вырастут, а рынок в условиях повышения конкуренции ожидает борьба без правил, считает Сергей Куюн.

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Бензин и дизель в Украине подорожает на 3-8 грн - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Отмена льгот и возвращение 20% налога на добавленную стоимость в Украине уже с 1 июля приведут к повышению цен на бензин и дизель на 3-8 гривен за литр. Власти считают, что розничная цена возрастет несущественно, однако на рынке прогнозируют постепенный рост стоимости топлива уже к концу июля.

Как сообщает Интерфакс-Украина, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что часть налога должны взять на себя производитель и нефтетрейдер, поэтому цены не должны существенно измениться.

"Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но несущественно", - считает Гетманцев.

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Впрочем, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн полагает, что стоимость литра бензина и дизеля вырастет уже к концу июля.

"Думаю, что в июле новые налоги полностью уже наполнят цену горючего на рынке, и к концу июля увидим новую картину. На 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л – на дизтопливо, на 3 грн/л – на сжиженный газ. Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит стопроцентно 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится", - объяснил он ситуацию на рынке.

Также эксперт добавил, что компании будут прибегать к различным методам повышения своей конкурентоспособности. Старые налоги возвращаются, однако механизмов контроля не становится больше. И в таких условиях страна вряд ли получит больше налоговых поступлений.

"Потребление горючего упало, а желающих работать на рынке меньше не стало. Соответственно, будет борьба без правил. Каждый оператор будет повышать свою конкурентоспособность любыми способами и уклонение от налогообложения будет одним из самых популярных", - подчеркнул Сергей Куюн.

Напомним, в апреле прошлого года Верховная Рада на фоне развязанной агрессором Россией войны против Украины решила отменить акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20% до 7%. Но с 1 июля все вернется на прежний уровень, в результате чего ожидается повышение цен на топливо.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев сделал прогноз, согласно которому автомобильное топливо значительно подорожает. По мнению Рябцева, бензин в среднем вырастет на 12 гривен, дизель на 10, а сжиженный газ – на 5 грн.

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