Цены на АЗС резко взлетят: названа новая стоимость бензина и дизтоплива

После возврата акцизных ставок и НДС цены на бензин, автомобильный газ и дизельное топливо существенно вырастут.

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В Украине прогнозируют увеличение цен на АЗС / ua.depositphotos.com

В Украине в скором времени могут подскочить цены на автомобильное топливо. Причина – окончание действия налоговых льгот на рынке топлива и возвращение на довоенный уровень ставки акциза и НДС.

После возврата акцизных ставок и НДС цены на бензин, автомобильный газ и дизельное топливо существенно вырастут, отметил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Если говорить о бензине, то это будет около 12 гривен. Если говорить о дизеле, то это будет около 10. И если говорить о сжиженном газе, то это будет около 5 гривен", — говорит эксперт.

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Прогноз подорожания автомобильного топлива

Если сейчас в среднем на АЗС бензин А-95 стоит 44,77 гривны за литр, то ожидается подорожания до 56,77 гривны

В случае с дизтопливом - с 43,27 до 53,27 гривны за литр.

В ситуации с автогазом - с 21,91 гривны до 26, 91 гривны за литр.

Вместе с тем подорожание не будет резким и не будет одинаковым по всем сетям из-за разной цепочки поставок и ценовой политики, говорит эксперт.

"Поэтому в одних сетях может быть и на 10 гривен (подорожание бензина, — ред.), а в других может быть и на 15", — добавил он.

Подорожание произойдет, если Рада не отменит или не перенесет повышение акцизов и НДС, подчеркнул эксперт.

Ранее в Украине предложили увеличить акцизы на топливо для автомобилей. Это может стать причиной подорожания бензина и автогаза. С инициативой увеличения акцизов выступило Министерство финансов.

Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС.

В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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