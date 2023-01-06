Взлетят цены на бензин и автогаз: в Украине планируют резко увеличить акцизы на топливо

В Украине предложили увеличить акцизы на топливо для автомобилей. Это может стать причиной подорожания бензина и автогаза.
С инициативой увеличения акцизов выступило Министерство финансов. Соответствующий законопроект уже разработан, сообщает "Судебно-юридическая газета".
Отмечается, что в Украине планируют привести налоги на топливо в соответствии с директивами Евросоюза.
В частности, акциз на газ для авто поэтапно увеличится более, чем в два раза — с 52 до 125 евро за 1000 литров. Это минимально возможный размер, предусмотренный директивой ЕС.
Обратим внимание на то, что акциз на бензин планируют поначалу увеличить до 213 евро за 1000 литров.
В то же время к 2028 году планируется постепенное увеличение ставок акцизов на бензин и дизель до более 300 евро — минимального уровня, установленного директивами ЕС.
Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС.
В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.
Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.
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