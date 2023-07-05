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Как увеличатся цены на топливо в Украине: В Кабмине сделали прогноз

Андрей Ганчук
5 июля 2023, 20:28 обновлено 5 июля, 20:42
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Ни в Украине, ни в Европе сегодня не фиксируется дефицита топлива, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя возвращение довоенных налогов.
АЗС, гривны
Цены на топливо в июле вырастут на 5 грн за литр / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В связи с возвращением довоенного налогообложения цены на топливо в Украине в июле вырастут в среднем на 5 гривен за литр. Автозаправки начнут платить в государственный бюджет больше налогов, в результате чего ВСУ получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что возвращение к старым налогам приведет к подорожанию топлива в июле в среднем на 5 гривен.

По его словам, в такой ситуации АЗС будут платить больше налогов, а ВСУ получат дополнительную финансовую поддержку.

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"Вчера Министерство экономики собирало все сети, мы ожидаем, что в июле повышение составит ориентировочно в среднем до 5 грн. Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам в очередной раз поддерживать Вооруженные Силы Украины в борьбе с российским агрессором", - отметил Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль подчеркнул, что нехватки топлива сейчас не прогнозируется ни в Украине, ни в странах Европы.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2022 года на фоне начала полномасштабной войны России против Украины отменила акцизы на нефтепродукты и снизила НДС с 20 до 7%. Однако с 1 июля налоги вернулись на довоенный уровень и теперь ожидается повышение цены на топливо.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что цена на бензин в такой ситуации вырастет на 7-8 гривен за один литр. Дизель должен подорожать на 5 грн, а газ – на 3 грн.

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