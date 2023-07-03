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Коллаборанты и работники "Росатома" бегут с Запорожской АЭС - мэр

Юлия Куришко
3 июля 2023, 08:02 обновлено 3 июля, 08:06
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Сейчас в оккупированном Энергодаре находится около шести тысяч работников ЗАЭС, которые находятся в заложниках российских террористов.
Коллаборанты и работники 'Росатома' бегут с Запорожской АЭС - мэр
Запорожскую АЭС покинул персонал и коллаборанты / коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Минобороны РФ

Мэр Энергодара поделился, что около сотни работников "Росатома", а также часть коллаборанты покинули Запорожскую АЭС. К тому же они выехали из Энергодара.

Работникам ЗАЭС, которые находятся на станции, оккупационные власти не разрешают покидать город. На работу ходить им также не разрешают, потому что тем, кто не заключил контракт с "Росатомом", заблокировали пропуска, об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает "Украинское радио".

"То, что они сделали с Каховской ГЭС, достаточно существенно повлияло на настроения тех специалистов, которые еще остаются в городе Энергодар. Они понимают, что враг будет способен на любой шаг и размещение грузовиков со взрывчаткой свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к любым сценариям", - рассказал городской голова Энергодара.

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Мэр отметил, что взрывчатку на ЗАЭС террористы завезли почти год назад. Был заминирован периметр станции, все побережье Каховского водохранилища.

Орлов добавил, что вражеские военные сейчас не очень активно передвигаются по городу. Однако усиление обысков может свидетельствовать о подготовке оккупантов к очередному "жесту доброй воли".

Теракт на Запорожской АЭС

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский.

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.

Что делать, если катастрофа за ЗАЭС все же произойдет. Зона опасного радиационного заражения от разрушения ЗАЭС будет иметь радиус до 50 км.

Если РФ взорвет ЗАЭС, Украина все узнает за несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках российских оккупантов, сказал президент государственной компании Энергоатом Петр Котин.

Больше важных новостей:

война в Украине Запорожская АЭС
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