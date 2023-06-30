Зеленский подписал закон об увеличении доплат и отпусков военным

30 июня президент Украины подписал законопроект №9342.

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Зеленский принял закон о доплатах и отпусках военным / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ, 35 ОБр Михаила Остроградского

Президент Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также прохождения военной подготовки.

Сегодня, 30 июня, законопроект №9342 был возвращен с подписью президента, сообщили на сайте Верховной Рады.

Днями ранее, 28 июня, парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №9342. "За" проголосовали 311 народных избранников.

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Что изменилось для военных

Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров - два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения - дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ.

Умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен на условиях и порядке КМУ .

Тяжело раненым военным на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен на условиях и порядке КМУ.

Минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тысяч гривен по порядку КМУ.

Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней. Непрерывный отпуск на лечение - не более 4 месяцев.

Доплата военным 30 тысяч гривен: что известно

Напомним, что в Украине "урезали" выплаты военным. Теперь надбавку 30 тысяч гривен будут выплачивать тем, кто находится в зоне боевых действий или в окружении. Постановление вступило в силу со дня обнародования, его начали применять с 1 июня 2022 года.

В Генштабе сделали важное заявление относительно дополнительных выплат военным.В командовании отметили, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений.

Данилов прокомментировал, что все не могут получать доплаты за то, что служат государству. Он подчеркнул, что военные, находящиеся на передовой, в зоне ведения активных боевых действий, получают 100 тысяч.

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