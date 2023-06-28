'Вагнеровцев' в Беларуси мало для нападения на Украину - Зеленский

Президент Украины не считает угрозой переброски "вагнеровцев" в Беларусь.

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Зеленский отреагировал на "Вагнер" в Беларуси / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переброска группы "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.

Зеленский на пресс-конференции в среду в Киеве после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, передает Интерфакс-Украина.

"Я не могу сказать, насколько вагнеровцы кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", - подчеркнул Зеленский.

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Президент пояснил, что многих наемников "Вагнера" уничтожили военные Вооруженных сил Украины, поэтому на Москву ушло сравнительно немного из них.

Кроме того, он добавил, что украинская армия считает, что ситуация на севере страны "неизменна и контролируемая" и повторение вторжения невозможно.

"Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", - добавил президент.

"Ссылка" Пригожина в Беларусь

Напомним, что в России Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев". Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявил, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси. Изначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ у границ с Украиной. Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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