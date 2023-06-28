Вступление Украины в НАТО: Пономарев объяснил, когда это произойдет и какие перспективы

Илья Пономарев спрогнозировал, когда Украина будет в НАТО и какая роль ей там будет отведена.

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Пономарев рассказал, когда Украина будет в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

На сайте Главред состоялся чат с координатором политического центра Легиона Свобода России, экс-депутатом Госдумы РФ, единственным, кто голосовал против аннексии Крыма, Ильей Пономаревым. Эксперт рассказал, когда Украина будет в НАТО и какая роль ей там будет отведена.

"Прорывом будет лишь одно - единственное решение-о непосредственном членстве Украины в НАТО. Все остальное - это процесс, который можно в любой момент затормозить, повернуть или, наоборот, ускорить. В том, что на саммите будут объявлены новые процессы, я уверен. В том, что не состоится пока членство, я тоже уверен. Членство будет после войны. Сейчас главная задача - разменять нерешительность, страх и опасения натовцев на конкретную помощь здесь и сейчас, быстро, а не когда - нибудь потом", - рассказал Пономарев.

Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

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"Сейчас весь Запад, за исключением Восточной Европы, но даже она опасается говорить на эту тему, боится высказать свою точку зрения. В кулуарах, конечно, такие разговоры ведутся, но публично - никак. Но уже пора осознавать, что глобальная антипутинская коалиция - Рамштайн - уже находится в той фазе, когда нужно думать о будущем поствоенной Европы и будущем поствоенной России", - подытожил политик.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев-российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что накануне Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс. Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

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