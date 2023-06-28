УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вступление Украины в НАТО: Пономарев объяснил, когда это произойдет и какие перспективы

Юлия Куришко
28 июня 2023, 18:09 обновлено 28 июня, 18:15
18
Илья Пономарев спрогнозировал, когда Украина будет в НАТО и какая роль ей там будет отведена.
Вступление Украины в НАТО: Пономарев объяснил, когда это произойдет и какие перспективы
Пономарев рассказал, когда Украина будет в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

На сайте Главред состоялся чат с координатором политического центра Легиона Свобода России, экс-депутатом Госдумы РФ, единственным, кто голосовал против аннексии Крыма, Ильей Пономаревым. Эксперт рассказал, когда Украина будет в НАТО и какая роль ей там будет отведена.

"Прорывом будет лишь одно - единственное решение-о непосредственном членстве Украины в НАТО. Все остальное - это процесс, который можно в любой момент затормозить, повернуть или, наоборот, ускорить. В том, что на саммите будут объявлены новые процессы, я уверен. В том, что не состоится пока членство, я тоже уверен. Членство будет после войны. Сейчас главная задача - разменять нерешительность, страх и опасения натовцев на конкретную помощь здесь и сейчас, быстро, а не когда - нибудь потом", - рассказал Пономарев.

Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

видео дня

"Сейчас весь Запад, за исключением Восточной Европы, но даже она опасается говорить на эту тему, боится высказать свою точку зрения. В кулуарах, конечно, такие разговоры ведутся, но публично - никак. Но уже пора осознавать, что глобальная антипутинская коалиция - Рамштайн - уже находится в той фазе, когда нужно думать о будущем поствоенной Европы и будущем поствоенной России", - подытожил политик.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев-российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что накануне Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс. Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

Больше политических новостей:

война в Украине НАТО Илья Пономарев
Реклама

Главное за день

Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова, план рухнул из-за ФСБ – WSJ

Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова, план рухнул из-за ФСБ – WSJ

18:18 Мир
"Сердце не выдерживает": мама ищет свадебные платья погибшим доченькам

"Сердце не выдерживает": мама ищет свадебные платья погибшим доченькам

18:17 Украина
Богатенького одесского "военкома" с позором уволили: подробности

Богатенького одесского "военкома" с позором уволили: подробности

17:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:29

Почему Путин зачастил с обращениями: политолог - о важной причине

18:18

Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова, план рухнул из-за ФСБ – WSJ

18:17

"Сердце не выдерживает": мама ищет свадебные платья погибшим доченькамФото

18:09

Вступление Украины в НАТО: Пономарев объяснил, когда это произойдет и какие перспективы

18:01

Как определить хороший кабачок и не попасть впросак с крепким овощем

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:57

Пропавшего в горах голливудского актера нашли мертвым

17:44

Богатенького одесского "военкома" с позором уволили: подробности

17:19

Выбирай украинское: звезда "Дома Дракона" шиканула украинскими украшениями

17:12

"Много ран и перелом": мама 8-месячной Мии из Краматорска рассказала о состоянии дочери

Реклама
17:10

Подоляк – о переговорах с Россией: Путин слаб, врет и не контролирует ситуацию

17:09

Украину ждет сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе - премьер ЭстонииВидео

17:08

Хозяйка рыбью голову не выбросит: как сварить восхитительную уху из головы

17:04

Почему собака гоняется за своим хвостом: игра или причина задуматься

16:49

Шикарный дом не могут продать за смехотворную сумму - внутри есть сюрприз

16:32

Беленькая с косичками: в сети появилось редкое фото младшей дочери Заворотнюк

16:31

Минобороны РФ цинично заговорило о "победе" после удара по КраматорскуФото

16:16

Быстрый и рабочий лайфхак, как срочно избавиться от икоты

16:10

Для чего в хрущевках делали шкаф под окном - ими пользуются до сих пор

16:10

Зеленский собрался снизить налоги для украинцев, но есть нюанс

16:09

Головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти мячик среди щенков

Реклама
16:02

"Ей это "заходит": Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента

15:55

"От 30 до 100 тысяч": Рада приняла закон о доплатах и отпусках военным

15:52

Сестры разругались в пух и прах из-за имени собаки: женщина поведала историю

15:41

Скончался популярный украинский детский писатель

15:39

Власть в РФ сменит тот, кто будет ближе к человеку с ружьем – Золотарев

15:39

ВСУ "перемололи" почти 3 роты оккупантов лишь на одном направлении

15:33

Зеленский неожиданно мокнул Раду каннабисом: "Легализуйте наконец-то!"

15:15

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление внедорожник Mitsubishi L200

15:01

"Это был ужас": Полякова рассказала жуткую историю, как бандиты вывезли ее в лес

15:00

Сотня танков Leopard для Украины: Швейцария ошарашила решением

14:57

"Ждал и снимал посетителей": СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске

14:55

Нет заморозке войны, НАТО и бункер Путина: главные заявления Зеленского в РадеВидео

14:52

Живот вываливается: в Сеть слили честное фото Королёвой в купальнике

14:32

Резников заинтриговал заявлением о контрнаступлении

14:13

Легенда бокса дал неутешительный прогноз для Усика на сражение против Фьюри

14:11

Дочь Лорак и Налчаджиоглу жестко задирает сводную сестру

14:06

Девушка показала простой способ, как сделать колбасу в домашних условияхВидео

14:02

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

13:29

Эксперт пояснил, как Лукашенко может использовать Путина после мятежа Пригожина

13:27

Почему кремлевского потрошителя прорвало "выступать, награждать и отмечать"мнение

Реклама
13:23

Праздновали бы 15-летие в сентябре: ракета РФ убила в Краматорске сестер-близняшекФотоВидео

13:16

Для кого 2024 год будет удачным: астрологи назвали 4 знака зодиака

13:05

Мужчина показал дешевый трюк, который избавит от неприятного запаха в обувиВидео

12:43

Авраменко рассказал, нужно ли переименовать Запорожье и БроварыВидео

12:39

"Испанский стыд": Руслану высмеяли за фото в мини на фоне руин под БахмутомВидео

12:37

Что означает выражение "деньги не пахнут": Авраменко объяснил популярную фразуВидео

12:23

Как чистить, когда менять и зачем нужен уксус: как поддерживать ершик в чистоте

12:15

В Украине официально изменят даты трех праздников: Зеленский подал проект в Раду

12:02

"Якобы должны ее слушать": Серга объяснил, почему у Лободы проблемы с публикой

12:00

Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - ЗолотаревЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять