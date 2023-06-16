Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО - Axios

Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ.

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Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО после завершения войны - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Президент США Джо Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, которые знакомы с ходом этих обсуждений.

Издание отмечает, что Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

По данным собеседников издания, во вторник во время встречи Байдена и Столтенберга в Белом доме генсек НАТО предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все восточноевропейские страны-члены.

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Реализация ПДЧ определяет конкретные критерии и реформы и может растянуться на годы и даже десятилетия. Байден же ищет компромиссное решение, которое устроит и Украину, и всех членов Альянса.

Членство Украины в НАТО

15 июня Европейский парламент призвал союзников по НАТО выполнить обязательства перед Украиной и проложить путь присоединения к Североатлантическому альянсу.

Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее". Документ поддержали 425 евродепутатов, 38 были против, 42 – воздержались.

Ранее CNN писало, что президент США Джо Байден и его команда придерживаются точки зрения, согласно которой на саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято решение о том, что Украина в будущем вступит в Альянс, но когда именно – неизвестно.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина – часть восточного фланга НАТО, поэтому пришло время принять решение о полноценном вступлении страны в Альянс. В Киеве ждут, что на саммите в Вильнюсе решат, когда состоится евроатлантическая интеграция украинского государства.

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