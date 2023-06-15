Запад ждут дебаты по Украине в НАТО, Байден настаивает на своей позиции – CNN

Президент США Джо Байден и его команда придерживаются точки зрения, согласно которой на саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято решение о том, что Украина в будущем вступит в Альянс, но когда именно – неизвестно. Ряд стран Восточной Европы выступают за формирование более конкретного механизма, предусматривающего вступление Киева в блок после войны с агрессором Россией. Неспособность урегулировать проблему может стать негативным сигналом для Североатлантического альянса.
Журналисты CNN в своем материале пишут, что вопрос будущего Украины в НАТО станет одним из ключевых вопросов саммита Альянса в Вильнюсе. В рамках прошлых саммитов союзники декларировали свою позицию по этому вопросу, однако сейчас неспособность достичь консенсуса станет негативным сигналом для единства коллективного блока безопасности Запада.
В частности, президент Штатов Байден и его администрация придерживаются позиции, согласно которой на саммите в Вильнюсе должны фактический подтвердить нынешнюю позицию Альянса: Украины вступит в НАТО, однако когда именно это произойдет, неизвестно.
Некоторые союзники в Восточной Европе, которые географически ближе к Украине и России, предлагают поддержать более конкретный путь евроатлантической интеграции Киева после окончания войны с Москвой.
В Западной и Южной Европе опасаются ускоренного вступления Украине в блок безопасности Запада, поскольку Россия может предъявлять территориальные претензии Украины даже после окончания войны.
Вступление Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина готова вступить в НАТО и ждет, пока Альянс примет нужное для Киева решение.
По словам главы государства, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и другим ее странам-соседям.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украина не сможет быстро интегрироваться в НАТО, поскольку есть разногласия среди стран. Впрочем, Запад ищет решение, которое может стать компромиссным для Киева.
В The New York Times опубликовали материал, в котором говорилось, что Запад может принять часть территорий Украины в НАТО по аналогии с Западной Германией.
Авторы статьи предположили, что подобный сценарий может заработать в случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов РФ со своей земли.
Смотрите видео, в котором Зеленский рассказал, что для Украины нет альтернатив вступлению в НАТО:
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