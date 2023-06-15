Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс

Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

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Вступление Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

15 июня Европейский парламент призвал союзников по НАТО выполнить обязательства перед Украиной и проложить путь присоединения к Североатлантическому альянсу.

Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

Документ поддержали 425 евродепутатов, 38 были против, 42 – воздержались.

"До достижения полноправного членства Евросоюз и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные рамки гарантий безопасности, которые должны быть реализованы сразу после окончания войны. Парламент подчеркивает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом", – говорится в документе.

Кроме того, Еропарламент заявил о необходимости комплексного пакета мер по восстановлению Украины, который должен быть направлен на оказание немедленной, средне- и долгосрочной помощи, реконструкцию и восстановление страны.

Смотрите видео, в котором Зеленский рассказал, почему Украина выбирает интеграцию в НАТО:

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс и ждет, пока организация примет решение. По словам главы государства, гарантии безопасности нужны не только Киеву, но и другим странам-соседям.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес полагает, что Украина не сможет быстро вступить в НАТО, поскольку существуют разногласия среди государств-участников Альянса. Запад ищет оптимальное решение.

В The New York Times написали материал, в котором говорится о том, что Украина может вступить в НАТО без оккупированных Россией территорий. Предполагается, что такой сценарий возможен в том случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов России со своей земли.

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