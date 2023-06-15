"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТО

Украина защищает от страны-агрессора России не только свою страну, но и всю Европу, напомнил западному миру министр обороны Алексей Резников.

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Украина работает над тем, чтобы внедрить все стандарты НАТО - Резников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина – часть восточного фланга НАТО, поэтому пришло время принять решение о полноценном вступлении страны в Альянс. В Киеве ждут, что на саммите в Вильнюсе решат, когда состоится евроатлантическая интеграция украинского государства. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Голосу Америки он рассказал о том, что в Киеве по результатам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе появится ясность по поводу вступление Украины в НАТО.

Украинский народ защищает от российской агрессии не только свою страну, но и всю Европу.

"Мы уже добились впечатляющих результатов в борьбе с Россией, благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности", - сказал Резников.

По его словам, "вся страна ждет ясности", когда Украина сможет стать участником коллективного блока безопасности Запада. Государство, в свою очередь, работает над тем, чтобы внедрить все стандарты НАТО.

"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств", - подчеркнул Алексей Резников.

Смотрите видео, в котором Зеленский рассказал, почему Украина выбирает интеграцию в НАТО:

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс и ждет, пока организация примет решение. По словам главы государства, гарантии безопасности нужны не только Киеву, но и другим странам-соседям.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес полагает, что Украина не сможет быстро вступить в НАТО, поскольку существуют разногласия среди государств-участников Альянса. Запад ищет оптимальное решение.

В The New York Times написали материал, в котором говорится о том, что Украина может вступить в НАТО без оккупированных Россией территорий. Предполагается, что такой сценарий возможен в том случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов России со своей земли.

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