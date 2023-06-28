Украину ждет сюрприз на саммите НАТО в Вильнюсе - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии заявила, что единственной гарантией безопасности для Украины является НАТО.

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Украину ждет сюрприз на саммите НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В столице Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. Именно во время саммита Украину ожидает сюрприз. Его анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Видео уже разлетелось в Сети.

Она добавила, что НАТО является единственной гарантией безопасности для Украины. В то же время Каллас решила оставить в секрете то, какой же именно сюрприз ожидает Украину.

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает - это НАТО... Но я не хочу как-нибудь испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала Кая Каллас.

видео дня

Смотрите видео с заявлением премьера Эстонии о сюрпризе для Украины:

Украину ждет сюрприз на саммите НАТО / фото: скриншот

Чего ожидает Украина от саммита НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что Украина ожидает принятия решений относительно членства в НАТО и гарантий безопасности. Сообщает Европейская правда.

"Мы имеем все шансы на довольно перспективные, важные для Украины решения Вильнюсского саммита. Это политическое решение о начале процедуры приглашения Украины к членству и решение о получении гарантий безопасности", – сказал Жовква.

Он добавил, что Украина не готова идти ни на какие компромиссы и будет настаивать на принятии важных решений "до последнего дня перед проведением саммита".

Сообщается, что Украина настаивает на применении алгоритма, по которому Альянс официально признает заявку на вступление и зафиксирует, что дальнейшее членство будет происходить без промежуточных этапов.

В то же время Киев соглашается на то, что процедура вступления в НАТО не будет быстрой. Украина согласиться на принятие "политического" приглашения, а окончательное вступление будет одобрено, например, на саммите 2024 года в Вашингтоне.

"Понимая, что вопрос членства не может быть решен до победы, мы говорим о том, чтобы начало пути состоялось на вильнюсском саммите, где Украина имеет все основания получить приглашение к членству. Потому что приглашение еще не означает членства (и применение 5-й статьи о коллективной обороне). Пример Швеции и Финляндии это доказывает", – отметил Жовква.

Вступление Украины в НАТО

Американское издание Axios ранее сообщило о том, что президент США Байден поддерживает инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая предусматривает одобрение Западом вступления Украины в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству в блоке. Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что, действительно, есть сигналы о дискуссии по упрощенному вступлению Украины в НАТО. Сам Писториус такую идею поддержал.

Позже президент Штатов Джо Байден заявил, что ВСУ уже соответствуют стандартам НАТО. Однако пока он не поддерживает вступление Украины в Альянс без выполнения условий ПДЧ. Как полагает Байден, правила евроатлантической интеграции должны быть едиными для всех.

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