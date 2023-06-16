Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГ

Появляется все больше сигналов, указывающих на готовность стран НАТО упростить вступление Украины в Альянс. Ряд препятствий, которые мешают евроатлантической интеграции Киева, могут устранить. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Как сообщает The Guardian, в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли США готовы одобрить упрощение вступления Украины в НАТО, он сказал, что становится все больше признаков, которые на это указывают.
"Появляется все больше признаков того, что все (в НАТО) смогут согласиться с этим", - отметил глава немецкого оборонного ведомства.
Также Борис Писториус подчеркнул, что готов поддержать такое решение в отношении Украины.
Вступление Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс и ждет, пока блок примет нужное для Киева решение.
По словам Зеленского, гарантии безопасности понадобятся не только Украине, но и другим странам-соседям.
Американское издание Axious со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой Украине можно позволить вступить в Альянс без Плана действий по членству.
Решение может стать компромиссом для всех сторон.
Министр обороны Алексей Резников призвал страны Запада на саммите в Вильнюсе в июле решить вопрос сроков вступления Украины в НАТО. Украинский народ защищает не только свою страну, но и всю Европу.
Смотрите видео, в котором Зеленский рассказал, почему для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:
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