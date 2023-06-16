Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГ

Страны-союзники Украины, которые состоят в НАТО, могут упростить вступление Киева в коллективный блок безопасности Запада, считает Борис Писториус.

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Все в НАТО могут согласиться с упрощением для Украины процедуры вступления в Альянс - Писториус / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Появляется все больше сигналов, указывающих на готовность стран НАТО упростить вступление Украины в Альянс. Ряд препятствий, которые мешают евроатлантической интеграции Киева, могут устранить. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщает The Guardian, в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли США готовы одобрить упрощение вступления Украины в НАТО, он сказал, что становится все больше признаков, которые на это указывают.

"Появляется все больше признаков того, что все (в НАТО) смогут согласиться с этим", - отметил глава немецкого оборонного ведомства.

Также Борис Писториус подчеркнул, что готов поддержать такое решение в отношении Украины.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс и ждет, пока блок примет нужное для Киева решение.

По словам Зеленского, гарантии безопасности понадобятся не только Украине, но и другим странам-соседям.

Американское издание Axious со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой Украине можно позволить вступить в Альянс без Плана действий по членству.

Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны Алексей Резников призвал страны Запада на саммите в Вильнюсе в июле решить вопрос сроков вступления Украины в НАТО. Украинский народ защищает не только свою страну, но и всю Европу.

Смотрите видео, в котором Зеленский рассказал, почему для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:

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