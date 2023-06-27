'Забор есть, ставьте палатки': Лукашенко рассказал о лагерях для 'вагнеровцев'

Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в РБ не строят лагерей для "вагнеровцев". Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что при необходимости наемникам ЧВК Вагнера "помогут с размещением". Об этом он заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, передает "БелТА".

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста", - сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор подчеркнул, что пока "вагнеровцы" находятся в Луганске в своих лагерях. И кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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"Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста – забор есть, все есть. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", - отметил Лукашенко.

Неудачный путч Пригожина и "ссылка" в Беларусь

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.

Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ побещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".

Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

Недавно в СМИ появилась информация, что в Беларуси в 200 км от границы с Украиной началось строительство лагеря для наемников ЧВК Вагнера. Российские журналисты заявили, что площадь лагеря в Осиповичах составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек. Строителям якобы дали задание закончить установку лагеря до обеда 27 июня.

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