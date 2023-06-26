"Не хотели свергать Путина: Пригожин оправдался и размечтался о "взятии" Киева

Главарь ЧВК "Вагнер" после провальной попытки дойти до Москвы со своими наемниками, внезапно вышел на связь и оправдался.

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Пригожин оправдался после провала "марша на Москву" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который повел своих наемников в наступление на Москву, но внезапно передумал, начал оправдывать свои провальные попытки. Спустя сутки полной тишины он решил рассказать о том, почему пошел на Москву и почему остановился. Его голосовое сообщение уже разлетелось в Сети.

Пригожин утверждает, что "Вагнер" должен был прекратить свое существование с 1 июля. Но после того, как российские военные якобы обстреляли полевой лагерь "вагнеровцев", он решил идти на Москву.

"После этого "совет командиров ЧВК принял решение выдвигаться немедленно", - сказал Пригожин.

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Главный "вагнеровец" заявил, что поход на Москву был организован якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК.

Во время этого наступления российские вертолеты пытались ударить по колонне "вагнеровцев", но те сбили 6 вертолетов и один самолет. Однако теперь Пригожин резко заявил, что он сожалеет о нанесении этих ударов.

"Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили авиационные удары", - сказал Пригожин.

"Повар" Путина резко начал оправдываться и говорить о том, что он якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановился "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

"Первый штурмовой отряд, который был в 200 км от Москвы, развернул артиллерию, провёл разведку местности, и стало очевидно, что в этот момент прольётся много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна ... Мы шли для демонстрации своего протеста, а не, чтобы свергнуть власть в стране ... В этот момент Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции", - сказал Пригожин.

Он цинично добавил, что "вагнеровцы" "могли бы захватить Киев за 1 день".

"За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2024 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. "Если бы действия во время начала СВО выполняло подразделение, подобное ЧВК "Вагнер", то спецоперация, возможно, длилась бы сутки", - размечтался Пригожин.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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