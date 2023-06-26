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"Не хотели свергать Путина: Пригожин оправдался и размечтался о "взятии" Киева

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2023, 18:56 обновлено 26 июня, 19:08
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Главарь ЧВК "Вагнер" после провальной попытки дойти до Москвы со своими наемниками, внезапно вышел на связь и оправдался.
Пригожин, вагнеровцы
Пригожин оправдался после провала "марша на Москву" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который повел своих наемников в наступление на Москву, но внезапно передумал, начал оправдывать свои провальные попытки. Спустя сутки полной тишины он решил рассказать о том, почему пошел на Москву и почему остановился. Его голосовое сообщение уже разлетелось в Сети.

Пригожин утверждает, что "Вагнер" должен был прекратить свое существование с 1 июля. Но после того, как российские военные якобы обстреляли полевой лагерь "вагнеровцев", он решил идти на Москву.

"После этого "совет командиров ЧВК принял решение выдвигаться немедленно", - сказал Пригожин.

видео дня

Главный "вагнеровец" заявил, что поход на Москву был организован якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК.

Во время этого наступления российские вертолеты пытались ударить по колонне "вагнеровцев", но те сбили 6 вертолетов и один самолет. Однако теперь Пригожин резко заявил, что он сожалеет о нанесении этих ударов.

"Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам. Но эти средства бросали бомбы и наносили авиационные удары", - сказал Пригожин.

"Повар" Путина резко начал оправдываться и говорить о том, что он якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановился "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

"Первый штурмовой отряд, который был в 200 км от Москвы, развернул артиллерию, провёл разведку местности, и стало очевидно, что в этот момент прольётся много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна ... Мы шли для демонстрации своего протеста, а не, чтобы свергнуть власть в стране ... В этот момент Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции", - сказал Пригожин.

Он цинично добавил, что "вагнеровцы" "могли бы захватить Киев за 1 день".

"За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2024 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. "Если бы действия во время начала СВО выполняло подразделение, подобное ЧВК "Вагнер", то спецоперация, возможно, длилась бы сутки", - размечтался Пригожин.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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