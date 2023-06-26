"Король голый": в ГУР оценили, как бунт Пригожина ударил по Путину

Офицер ГУР Андрей Юсов отметил, что с международными преступниками мало кто хочет иметь дело – даже те страны, где демократические ценности не в чести.

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Путин не контролирует ситуацию в своей стране - Андрей Юсов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

После переворота в России, который организовал главарь ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, российский диктатор Владимир Путин окончательно растерял остатки своего имиджа "сильного лидера". Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире единого телемарафона.

Офицер отметил, что с международными преступниками мало кто хочет иметь дело – даже те страны, где демократические ценности на в чести.

Юсов добавил, что особо нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в своей стране. При этом формально партнеры РФ или страны, которые все еще поддерживают с ней некую коммуникацию, заявляют, что бунт Пригожина ‒ внутреннее российское дело и ничего не произошло страшного.

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"Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж лица, который, да, кровавый убийца, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый, и домик карточный", ‒ сказал офицер.

Юсов отметил, что переворот в стране-агрессоре России безусловно будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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