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"Король голый": в ГУР оценили, как бунт Пригожина ударил по Путину

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 12:52 обновлено 26 июня, 12:57
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Офицер ГУР Андрей Юсов отметил, что с международными преступниками мало кто хочет иметь дело – даже те страны, где демократические ценности не в чести.
Путин, Юсов
Путин не контролирует ситуацию в своей стране - Андрей Юсов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

После переворота в России, который организовал главарь ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, российский диктатор Владимир Путин окончательно растерял остатки своего имиджа "сильного лидера". Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире единого телемарафона.

Офицер отметил, что с международными преступниками мало кто хочет иметь дело – даже те страны, где демократические ценности на в чести.

Юсов добавил, что особо нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в своей стране. При этом формально партнеры РФ или страны, которые все еще поддерживают с ней некую коммуникацию, заявляют, что бунт Пригожина ‒ внутреннее российское дело и ничего не произошло страшного.

видео дня

"Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж лица, который, да, кровавый убийца, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый, и домик карточный", ‒ сказал офицер.

Юсов отметил, что переворот в стране-агрессоре России безусловно будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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