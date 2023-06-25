Путин загнан в угол: в NYT оценили последствия мятежа Пригожина

Восстание Пригожина и его наемников показало, что Путин не обладает полным контролем над применением силы в РФ, что может породить более рискованное поведение.

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Власть Путина слабее, чем когда-либо / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж. И хотя он продлился всего лишь сутки, восстание "вагнеровцев" показало, что власть российского диктатора Владимира Путина слабее, чем когда-либо с тех пор, как он занял свой пост более двух десятилетий назад.

Беспорядки в России могут привести к срыву планов Кремля в Украине как раз в тот момент, когда украинские войска начинают свое долгожданное контрнаступление. Но официальные лица в Вашингтоне по-прежнему нервничают из-за того, что непредсказуемый, вооруженный ядерным оружием Путин чувствует себя уязвимым, пишет The New York Times.

"Для США это выгодно тем, что внимание россиян отвлечено, это ослабит их военные усилия в Украине и уменьшит вероятность того, что они будут продолжать создавать новые проблемы в таких местах, как Сирия", — считает бывший сотрудник Пентагона Эвелин Н. Фаркас.

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Издание отмечает, что вооруженное противостояние на пути к Москве, каким бы краткосрочным оно ни было, представляло собой самую драматическую борьбу за власть в России со времен неудавшегося переворота в 1991 году и противостояния между Борисом Ельциным и парламентом в 1993 году. Однако, в отличие от этих эпизодов, у Вашингтона не было фаворита в борьбе. Пригожин является другом Соединенных Штатов не больше, чем Путин, отмечает NYT.

Президент США Джо Байден отреагировал на кризис молчанием. Любое высказывание могло бы дать Путину повод заявить, что происходящее – это иностранный заговор.

"Вашингтону следует избегать разжигания глубоко укоренившейся в России паранойи, что США или НАТО будут стремиться использовать хаос в своих интересах. Это будет важно для предотвращения чрезмерной реакции в Москве и в долгосрочной перспективе, если придет время стабилизировать отношения с какой-то будущей Россией", - сказала аналитик Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

Администрация давно разработала планы на случай непредвиденных обстоятельств для такого сценария, но в субботу, как и всем остальным, ей пришлось изо всех сил пытаться получить достоверную информацию из России.

Официальные лица США уделяли особое внимание российскому ядерному арсеналу, нервничая по поводу нестабильности в стране, способной стереть с лица земли большую часть планеты. Но высокопоставленный представитель администрации заявил, что правительство не обнаружило никаких изменений в расположении российских вооружений и не изменило ядерную позицию Америки.

"Американские официальные лица рассматривали события на местах как доказательство ослабления позиции Путина (…) В Белом доме и органах национальной безопасности почти не осталось сомнений в том, что Пригожин нанес Путину серьезный ущерб", - пишет NYT.

По словам журналистов Кремль теряет контроль над страной. А заключив сделку с Пригожиным, Путин подтвердил, что он больше не имеет исключительного контроля над применением силы на территории России.

"Очень ясно одно: Путин выглядит очень слабым. Но крах правительства Путина сам по себе опасен. Соединенные Штаты и их союзники должны сосредоточиться на поддержке Украины при планировании всех возможных сценариев, включая падение путинского режима и его замену ультраправой фракцией, которая будет более жестокой и менее сдержанной, когда дело дойдет до войны в Украине", - цитирует издание Алину Полякову, президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

Даже если предположить, что Путин удержит власть, политики опасаются, что хозяин Кремля может стать еще более неуравновешенным, если почувствует себя загнанным в угол, отмечает NYT.

"Слабость порождает более рискованное поведение со стороны Путина", — сказал Джон Хантсман-младший, бывший посол в России при президенте Дональде Трампе.

К несчастью для Украины, согласно американской информации, восстание Пригожина закончилось до того, как крупные российские силы были отведены с линии фронта для защиты Москвы. Но официальные лица Соединенных Штатов ожидают, что разногласия разожгут сомнения в армии РФ относительно смысла войны и компетентности их руководства.

"И мало кто верит в то, что Пригожин просто вернется к продаже хот-догов, как он это делал в молодости. Американские чиновники ожидают, что у него еще есть карты, которые можно разыграть", - отмечает издание.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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