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Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

Алина Дембицкая
13 июня 2023, 02:05
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Сергей Бульба подчеркнул, что сейчас белорусский диктатор покупает "троянского коня".
Сергей Бульба, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Недавно страна-агрессор Россия передала Беларуси несколько зенитных ракетных систем С-400. Вероятно, между Лукашенко и Путиным есть какая-то договоренность, концепция, и здесь нет никаких спонтанных действий. Такое мнение в интервью Главреду высказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

Как отметил Бульба, есть версия о том, что Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина.

"Лукашенко реально боится того, что Польша или Украина, или они вместе, придут защищать территорию страны от агрессора. Он понимает, что у него нет шансов. Советскими мозгами он до сих пор не понимает, как Россия с ее потенциалом может проиграть. То есть в его понимании Россия может просто "мясом" завалить, поэтому у него не стоял вопрос, кого поддерживать. При всем том, какой огромный бизнес он вел с Украиной, сколько доходов у него уходило оттуда, он все равно этим пренебрег и поставил на российскую сторону", - рассказал политик.

Он напомнил, как год назад шла подготовка самолетов Су. Их загнали в Россию, что-то там доработали, добавили им ракеты с так называемой специальной боевой частью.

"Самолеты уже давно вернулись в Беларусь, а параллельно велся разговор об "Искандерах", способных нести ракету из "спец БЧ", к чему давно был подготовлен персонал. Путин специально тянул до 25 марта, знаковой даты для белорусов из-за объявления этого дня в 1918 году Белорусской Народной Республики. Поэтому Путин именно в эту дату объяснил белорусам, что государственности у них нет, и Россия размещает в Беларуси свое ядерное оружие", - сказал Бульба.

С его точки зрения, этим Лукашенко повторяет ту самую ошибку, которую он допустил в 1999 году. Подписывая тогда Союзный договор, он надеялся, что Ельцину время будет уходить с должности, а Лукашенко, молодой и перспективный, сможет занять его место.

"Но Ельцин как хитрый номенклатурщик, ему намекнул, что, мол, быть тебе моим преемником (хоть и не уточнил, что сказал то же самое еще 20 людям). Тем не менее, у нашего Шкловского парня снесло голову, и он решил, что он единственный и самый достойный. Потому он подписал Союзный договор, даже не глядя в его текст. Он надеялся, что цена на газ для Минска будет такой же, как для Смоленска. А оказалось, что в подписанном варианте в сноске было указано, что углеводородов это не касается", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас Лукашенко покупает аналогичного "троянского коня".

"Почему я называю это "троянским конем"? Потому что вроде и завозится ядерное оружие, но при любом транзите власти, который потом возможен при кончине Лукашенко или еще каких-то событиях, тем более — революционных (от этого, в общем-то, никуда не деться, потому что нет другого варианта) Россия всегда сможет ввести свои войска, обосновывая это международному сообществу тем, что они должны обеспечить сохранность ядерного оружия, чтобы оно не попало в третьи руки", - рассказал Бульба.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

Как оказалось ядерное оружие в Беларуси

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже 25 мая Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В тот же день, 25 мая, Лукашенко заявил, что Российская Федерация уже приступила к перемещению ядерных боеприпасов на территорию Беларуси.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, агрессор РФ имеет большой запас ракет к комплексам С-300/С-400, однако их недостатком является плохая точность. Именно поэтому РФ может восстановить удары по Украине с помощью ОТРК с территории Беларуси.

Смотрите полное интервью Сергея Бульбы специально для Главреда:

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