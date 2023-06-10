Шойгу является выгодным для Украины, потому что наносит огромный вред РФ - Самусь

Эксперт подчеркнул, что все разговоры о возможных кадровых перестановках в российском военном руководстве – это иллюзии.

https://glavred.info/world/shoygu-yavlyaetsya-vygodnym-dlya-ukrainy-potomu-chto-nanosit-ogromnyy-vred-rf-samus-10477054.html Ссылка скопирована

Самусь заявил, что Шойгу наносит огромный ущерб России / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу является выгодным для Украины, потому что наносит огромный вред РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Шойгу выполняет все так, как надо Украине. То есть он является выгодным Украине, потому что он наносит огромный вред России. Это люди, которые сформировались за 30 лет, абсолютно коррумпированы, поэтому нам выгодно, чтобы они оставались на должностях как можно дольше", - рассказал Самусь.

По его словам, все разговоры о возможных кадровых перестановках в российском военном руководстве – это иллюзии.

"Такие же, как и о Навальном, который придет и наведет порядок в России, потому что никакой либерально-демократической революции не будет в следующие 30-50 лет. Зачем Путину кого-то менять? У него есть своя команда, и он, как закомплексованный КГБист очень тщательно относится к кадровому составу", - отметил эксперт.

Самусь подчеркнул, что Путину не интересна эффективность боевых действий или то, как строятся дороги. Главное для него – команда людей, которым он может доверять.

"Если он доверяет Шойгу, то, поверьте мне, несмотря на то, что погибнет миллион россиян, он не снимет его с должности", - добавил он.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Смотрите полное интервью Михаила Самуся специально для Главреда:

Напомним, недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что конфликты между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым продолжаются не просто так. Такие распри намеренно поддерживает российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля боится заговора за своей спиной, поэтому ему выгодно перессорить между собой свое окружение.

Как отметил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский, министра обороны оккупантов России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова немедленно отстранят от своих должностей после того, как ВСУ проведут военные операции по освобождению территорий Украины. Российского директора Владимира Путина отправят "на длительное лечение" в Китай. Бункер готовится к поражению, но стремится сохранить власть.

Смотрите видео о том, как Путин с Лукашенко хотят воплотить опасные планы уже в следующем месяце:

Вас может заинтересовать: