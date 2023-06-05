Россия перебросит войска в Белгород и летом может потерять Крым - Самусь

Украина может вернуть юг и Крым летом, но это не поможет завершить активную фазу войны до конца года, считает Михаил Самусь.

https://glavred.info/article/rossiya-perebrosit-voyska-v-belgorod-i-letom-mozhet-poteryat-krym-samus-10475146.html Ссылка скопирована

Россия имеет все шансы летом потерять контроль над югом Украины и Крымом - Михаил Самусь / Главред

Две недели назад страна-агрессор Россия столкнулась с первой серьезной проблемой, когда бойцы РДК и Легиона "Свобода России" начали боевые действия в приграничной с Украиной Белгородской области. Поэтому теперь российская власть встала перед дилеммой, поскольку ей придется искать силы для удержания не только оккупированной, но и собственной территории.

В интервью Главреду заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал, почему россияне будут вынуждены забирать часть войск в Белгород, как долго Россия будет наносить массированные удары и когда завершится горячая фаза войны в Украине.

В течение последних дней в Белгородской области РДК и Легион "Свобода России" ведут бои на территории РФ. Как бы вы оценили дальнейшие перспективы таких действий так называемых российских ополченцев? Насколько велики у них шансы чего-либо достичь?

Это зависит от того, какие у них ресурсы, и какие задачи они ставят перед собой в освоении новых территорий. Или, наоборот, достижение стратегических задач разрушения путинского режима. Поэтому все зависит от их намерений.

А вот если действительно они одержат весомую военную победу? Условно говоря, зайдут в Белгород, то есть не только в маленькие населенные пункты, а именно в большие города (ведь они уже вроде бы собирают людей для похода на Москву), может ли это запустить какие-то внутренние процессы в РФ?

Думаю, что нет. Россияне не готовы к тому, чтобы запускать внутренние процессы. Это, в основном, холопы, которые полностью подчиняются власти. Поэтому я не думаю, что там могут запуститься какие-то глобальные процессы. На самом деле тот же проект Пригожина, который перерастает в политический, я понимаю как попытку администрации Путина сформировать абсорбацию возможных протестных настроений, разочарование россиян в том, что "СВО" и "денацификация" украинцев не удались. Поэтому можно канализировать эти протестные настроения на Пригожина, он возглавит их и будет переваривать. А вот в иллюзии, что русские почему-то начнут проводить демократическую революцию, я не верю. Там сейчас нет никаких оснований для этого. Так же, как и региональные элиты, в основном, уничтожены и не готовы возглавить сепаратистские движения.

Как вы считаете, вся эта ситуация с Шебекино, которую активно обсуждают российские пропагандисты и говорят, что это якобы дело рук Украины, расшатывает "башни Кремля"?

Нет, не расшатывает. Если мы говорим о конкретной пользе для Украины (а мы можем смотреть на это, исходя из национальных интересов, независимо от того, кто реализует эти операции), то, фактически, Россия сейчас будет вынуждена, особенно если будут определенные успехи даже тактического плана, снимать войска с фронта и отправлять их на российско-украинскую границу. Им нужно прикрывать несколько сотен километров, а для этого нужна не одна тысяча военнослужащих, а несколько десятков (если речь идет обо всем силовом блоке - вооруженных силах, Росгвардии, ФСБ и пограничниках). То есть речь идет о десятках тысяч военных, которыми надо закрывать "прозрачную" (как оказалось) границу. Потому с этой точки зрения любые военные успехи на территории Белгородской области (а, возможно, откроется фронт еще и в Брянской) нам выгодны на фоне подготовки к летней контрнаступательной операции.

Смотрите видео интервью Михаила Самуся Главреду:

Отдельно сразу хочу спросить - как вы думаете, откуда именно русские могут перебросить войска?

С любого направления.

То есть какой-то отдельный фланг они не будут бросать из-за этого?

Конечно, они не идиоты, и не будут брать с первой линии фронта 10 тысяч человек, фактически - дивизию, и переводить ее в Белгородскую область. Вместо этого они возьмут военных со второй и третьей линий. Например, по тысяче военных с каждого направления, чтобы сформировать отряды для стабилизации этих регионов. Но, опять же, они не будут слишком эффективными, ведь в любом случае это ослабит возможности россиян к ведению оборонительной операции в течение летней кампании.

Если говорить о возможных политических последствиях внутри Кремля на фоне этих действий, то в течение последних дней начинается много разговоров о возможных кадровых перестановках в российском военном руководстве. Едва ли не до того, что могут даже Шойгу уволить с должности. Как вы к этому относитесь- действительно ли такое возможно?

Отношусь очень негативно, потому что Шойгу выполняет все так, как надо Украине. То есть он является выгодным Украине, потому что он наносит огромный вред России. Это люди, которые сформировались за 30 лет, абсолютно коррумпированные, поэтому нам выгодно, чтобы они оставались на должностях как можно дольше. Кроме того, все эти разговоры о замене - иллюзии. Такие же, как и о Навальном, который придет и наведет порядок в России, потому что никакой либерально-демократической революции там не будет в следующие 30-50 лет. Зачем Путину кого-то менять? У него есть своя команда, и он, как закомплексованный КГБшник очень тщательно относится к кадровому составу. Ему не интересна эффективность боевых действий или то, как строятся дороги. Главное для него - команда людей, которым он может доверять. Если он доверяет Шойгу, то, поверьте мне, несмотря на то, что погибнет миллион человек, он не снимет его с должности.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

А возможно ли при определенных условиях назначение Суровикина вместо Шойгу, а главой Генштаба вместо Герасимова Мизинцева, который разбомбил Мариуполь в свое время?

Все возможно, но это никак не влияет на ведение боевых действий. Потому что ВСУ надо освобождать украинскую территорию, независимо от того, как тасуются военные руководители в РФ. Вы думаете, Суровикин менее коррумпирован, чем Шойгу? Он ворует еще больше - посмотрите лишь, сколько у него имений в той же Рублевке. Это абсолютно открытая информация, ее можно посмотреть. Потому как не тасуй прогнивших коррупционеров, это никоим образом не повлияет на качество вооруженных сил РФ и, тем более, на ход боевых действий. Все это зависит от ВСУ и союзников Украины.

А на ракетные удары это как-то может повлиять? Поскольку тот же Суровикин еще после Сирии известен как "мясник", его недаром так называют. Если его назначение произойдет, как это отразится?

Суровикин с 2017 года командующий Военно-воздушных и Военно-Космических войск РФ. Он сейчас отвечает за ракетные удары. Вы имеете в виду, что когда он станет министром обороны, ракетных ударов станет меньше?

Наоборот, еще больше.

Не министр обороны занимается ракетными ударами, а командующий ВВС и ВКС, поэтому это никоим образом не повлияет на террористический характер нанесения ударов. Они используют ровно столько ракет, сколько имеют. Сейчас у них есть минимальное количество ракет - они их производят и сразу используют против Украины. Иран передает им "шахеды", они тоже сразу используют их против Украины. То есть от того, где будет находиться Суровикин, абсолютно ничего не зависит.

Все зависит от того, во-первых, сколько у них будет денег. Не 50 миллиардов долларов ежемесячно, как они получают сейчас за нефть и газ, а, например, 5, тогда у них и будет меньше возможностей для нанесения ракетных ударов. Если они будут иметь деньги и ракеты, "шахеды", то, где именно Суровикин будет красть деньги, никак не будет влиять.

Вы сказали, что у россиян сейчас минимум ракет. Есть ли период, когда Россия может на определенное время условно остановиться и начать заново их накапливать? Или это определенный конвейер и мы будем под постоянными ударами?

Я думаю, что у них есть иллюзия того, что они могут каким-то образом ракетными ударами препятствовать подготовке к украинскому контрнаступлению. То есть как минимум до начала активной фазы наступления россияне будут пытаться наносить удары по Киеву, как они говорят по "центрам принятия решений", а также по логистике и военным объектам в других областях Украины. То есть это может быть и Запад, и Восток, и центр Украины. Хотя на востоке близко к линии фронта россияне и так наносят удары не ракетами, а используют авиацию. Суть в том, что до активной фазы россияне будут пытаться держать нас в напряжении, максимально используя свой ракетный потенциал. Как только начнется активная фаза, думаю, они прекратят удары, потому что у них будут совершенно другие заботы, и тогда начнут накапливать ресурсы. Для того, чтобы, возможно, попытаться несколькими массированными ударами перебить темпы наступления.

О чем, по вашему мнению, свидетельствуют заявления, которые звучали от представителей Запада, в частности Германии и Великобритании, относительно права Украины наносить удары по территории РФ для самозащиты? Не могли бы вы разъяснить суть этих заявлений и то, насколько мы сейчас имеем возможности отбиваться от России?

Эти заявления свидетельствуют о том, что Великобритания и Германия уважают международное право. Согласно ему, Украина имеет право на самозащиту от агрессии. Здесь у меня нет никаких удивлений или противоречий. Россия действует вопреки международному праву, поэтому именно Украина имеет право наносить удары куда угодно по стране-агрессору, чтобы прекратить незаконную агрессию.

В западной прессе и у нас существует, как мне кажется, ложное понимание - мы имеем право наносить удары по территории России, а не РФ по Украине. А у нас почему-то считают, что Россия имеет право, а Украина якобы посмела бить по России. А что касается того, что у нас есть для защиты, то мы это скоро увидим.

Я имею в виду то, если действительно удары усилятся, как может реагировать Россия? Может ли она после этого уменьшить темпы нанесения ударов по нам?

У нас есть задача - освобождение украинской территории. Мы не можем считаться с тем, как будет действовать идиот Путин. Мы не должны думать о том, как будет думать закомплексованный больной КГБшник. Вы имеете в виду, что он на нас как-то обидится?

Нет, то, что он и так уже многое из российского арсенала против нас применил. Есть ли у него еще что-то, кроме ядерного оружия, что еще, условно говоря, к нам не летело?

Нет, кроме ядерного оружия больше ничего нет. Тем более, что все, что летит на нас - это носители ядерного оружия, то есть на каждую из этих ракет можно поставить ядерную боеголовку. Точно так же эти десять "Искандеров" могли быть ядерными ударами.

То есть Россия готова пугать ядерным оружием, но не готова его применять, я правильно вас поняла?

Применение ядерного оружия не имеет никакого смысла, когда все ракеты сбиваются. Украинская ПВО сейчас имеет 100-процентную эффективность в "Искандерах" и "Кинжалах". Так какой смысл использовать ядерное оружие, если носители, которые говорили, что они являются "волшебными" инструментами, которые пробивают любое ПВО, на самом деле не могут его пробить?! Кроме того, Запад, в частности США четко артикулировали Путину последствия от применения ядерного оружия - сразу будет уничтожен Черноморский флот РФ, а дальше США посмотрят, как реагировать. То есть войска, находящиеся на территории Украины, будут сразу уничтожены. Поэтому если Путин хочет поиграть в эту игру, то он может попробовать. Но я думаю, что закончится не Белгородом и беспилотниками посреди дня (намеренно днем, чтобы показать, что Украина это может) по Москве, а гораздо хуже для Путина. Я надеюсь, что он это понимает.

Как вы думаете, насколько реалистичны перспективы скорого завершения войны в этом году? По крайней мере ее активной фазы.

Скорее всего, активная фаза войны в этом году не завершится. Если говорить об украинском контрнаступлении, то он может иметь решающее значение для завершения войны, то есть переломанная стратегическая ситуация [в пользу Украины], в частности перерезанный наземный коридор с территории России в Крым, украинские войска освобождают Юг и заходят в Крым. Далее будет вопрос, Что делать с Донбассом, ведь Донбасс сам по себе является достаточно сложным с точки зрения военной географии. То есть это урбанистическая территория, где трудно проводить военные операции. Поэтому Украина будет проводить их там осторожно, с умом, но это требует ресурсов и времени. Например, я вижу, что юг (и это будет иметь стратегическое значение) может быть освобожден, в том числе Крым. Хотя до конца года россияне могут оставаться в блокаде в Севастополе. Россияне могут занять там оборону и пытаться удерживаться, чем провести еще одну героическую оборону Севастополя, которые уже дважды завершались поражением РФ. Я уверен в том, что это произойдет и в третий раз, но еще быстрее. Что касается Донбасса, то там надо будет проводить отдельные операции, которые могут быть еще и в следующем году. Но вы правильно сказали об активной фазе, потому что дальше может быть ситуация, когда все территории Украины будут освобождены, но Россия не подпишет капитуляции. Она выйдет с территории Украины, но самоизолируется, будет под огромным санкционным давлением, и будет формировать диктаторский закрытый фашистский режим. При этом РФ, конечно, может продолжать различные операции против Украины, а Украина - против России. Так же удары дронами, ракетные удары, проведение диверсий силами спецопераций и тому подобное. И такая война может длиться десятилетия.

По Донбассу хотела бы уточнить - если мы возвращаем Крым военным путем, насколько Россия готова содержать Донбасс без Крыма?

Я думаю, что это будет зависеть от общей обстановки. Если у России, точнее у путинского режима, будет много денег, и она сможет нанимать 100 тысяч контрактников в месяц и удерживать режим относительно стабильным, почему бы и нет? Тогда я не вижу проблем для Путина продолжать эту войну. Поскольку он находится на Донбассе, он может говорить о том, что РФ сейчас сконцентрируется и вернет себе "исконно русские территории" включительно с Крымом. Если он выйдет из Донбасса и демонстративно покажет прекращение активной захватнической войны, то ему будет трудно объяснить россиянам, что это вообще было - зачем была нужна "СВО" и почему он сдался.

То есть Путин до конца будет удерживать хотя бы кусочек украинской земли, чтобы демонстрировать сплоченность, говорить о восстановлении потенциала и вместе с Эритреей и другими своими союзниками пойдет возвращать "русские земли". Если он просто выйдет, это может иметь непрогнозируемые последствия для политической ситуации, и тогда администрации Путина придется запускать проекты Пригожина. Хотя, думаю, они будут параллельно развиваться и усиливаться, но запускаться уже тогда, когда путинскому режиму будет угрожать какая-то опасность. Тогда он может сыграть в иллюзию того, что Пригожина назначают секретарем Совета нацбезопасности. Россияне уже такие "финты" прокручивали - такое делали и при Ельцине, и при Путине, когда он лавировал на первых этапах своей карьеры. Соответственно, протестные настроения будут абсорбированы, а путинский режим будет двигаться дальше. Однако это потребует других усилий. Думаю, Путин будет стараться оставлять хоть кусочек украинской земли до последнего, потому что для него важно продемонстрировать то, что он не проиграл, недаром начал эту катавасию в 2014 году, вернее еще в 2013-м, когда вмешивался в украинский Майдан. И этим стараться удерживать градус войны с Украиной на достаточном уровне.