'Так Путину и передайте': Украина перешла к контрнаступательным действиям - Зеленский

Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений.

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Зеленский заявил, что Украина перешла к контрнаступательным действиям / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные и оборонительные действия, командующие всех направлений настроены позитивно. Об этом украинский гарант сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Так, у Зеленского спросили, соответствует ли действительности заявление российского диктатора Владимира Путина о начале контрнаступления ВСУ. На что Зеленский ответил, что контрнаступательные операции ведутся, но он не будет говорить, на каком этапе.

"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что ей недолго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине. На какой стадии, не буду говорить подробно", - сказал президент.

Он подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите в нашем телеграмм-канале речь Зеленского:

Зеленский заявил, что Украина перешла к контрнаступательным действиям / скриншот

"Мне кажется, доверять надо нашим военным. Я им доверяю, я ежедневно на связи с нашими командующими, Сырский, Тарнавский, Москалев, Залужный. Все настроены позитивно. Так Путину и передайте", - подытожил Зеленский.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Смотрите видео о том, что дальше будут делать ВСУ и оккупанты:

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