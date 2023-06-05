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Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфории

Алина Дембицкая
5 июня 2023, 23:18 обновлено 5 июня, 23:18
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Копытько призвал не разгонять информацию о том, что ВСУ что-то освободили пока не будет официального сообщения от Генштаба.
ВСУ
У Резникова предостерегли от преждевременной эйфории из-за контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Сообщение о возможном начале контрнаступления Вооруженных сил Украины и преждевременная эйфория, связанная с этим, может привести к негативным последствиям для ВСУ. Об этом заявил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько Telegram.

Как отметил Копытько, в последнее время российские медиа начали "вбрасывать" информацию о том, что ВСУ якобы наступают, что-то освобождают, а потом якобы несут "космические потери" и отступают.

"Цель очевидна – подорвать веру в успех, создать нервозность", - отметил внештатный советник министра обороны.

Он подчеркнул, что Бахмут является наиболее проблемной точкой для страны-агрессора России, и любые неуспехи там будут "информационно очень травматичными". Советник Резникова считает, что сейчас происходит переброска вины, в чем пока имеет успех главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

"Имитация "отражения контрнаступления" нужна еще и для замыливания темы Бахмута", - отметил Копытько.

Он призвал не разгонять информацию о том, что ВСУ что-то освободили пока не будет официального сообщения от Генштаба. Даже если факт освобождения признал враг на своих ресурсах.

Копытько пояснил, что российское командование неохотно сообщает руководству о неуспехах, поэтому задержка сообщений о потере того или иного рубежа может быть несколько дней. За это время российское командование пытается решить проблему ограниченными ресурсами, но если будет огласка, РФ может подтянуть дополнительные ресурсы.

"Если начинается волна эйфории, это может привлечь ненужное внимание и привлечь дополнительные силы противнику. После освобождения какого-то н. п. в нем надо закрепиться. Это драгоценное время наши воины могут выиграть при условии тишины. Активно радуясь, вы не помогаете украинской армии, но можете помочь российской", - отметил внештатный советник министра обороны.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить контрнаступления Вооруженных сил Украины и посадить Киев и Москву за стол переговоров. Орбан также пожаловался, что ему, мол, трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

Смотрите видео о том, как тема контрнаступления ВСУ вызывает дикий ужас и страх в Кремле:

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