'РФ обходит санкции': Зеленский собрал важное совещание и пообещал мощные шаги

Украинский гарант подчеркнул, что России удается использовать технологии мира через сеть поставщиков и обходить международные санкционные режимы.

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России удается обходить международные санкции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел специальное совещание по санкциям против страны-агрессора России. Украина предпримет мощные шаги, чтобы перекрыть все направления, которыми Москва может обходить санкции. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодня провел специальное совещание по санкциям. ГУР, Служба внешней разведки, правительство, Офис. Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты", - отметил Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков и обходить международные санкционные режимы.

"Мы видим каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория или юрисдикция, чьи граждане используются Россией для продолжения террора. И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами, – чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут", - добавил президент.

Санкции против РФ

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки введут новые антироссийские санкции. В частности, они предусматривают экспортные ограничения. Также ограничения введут для борьбы с российской дезинформацией.

Смотрите видео Главреда об усилении санкционного давления на Россию:

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