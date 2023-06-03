"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиян

Президент прокомментировал также мировую усталость от войны, отметив, что ее не может быть, ведь "Украина не устала защищать мир".

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Зеленский рассказал о страшной усталости россиян / Коллаж: Главред, фото: Украинская добровольческая армия, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинский народ чувствует физическую усталость от длительной войны со страной-агрессором Россией. В то же время, он отметил, что россияне, которые пытались сломать Украину, будут всегда уставшими в результате своих неудачных попыток. Об этом глава государства сказал в интервью латиноамериканским СМИ.

"Я думаю, что многим украинцам очень непросто. Но по сравнению с чем? Я думаю, что отдыхать под российским флагом они бы не смогли. И поэтому люди готовы бороться просто ради того, чтобы сохранить Украину", - подчеркнул президент.

Как отметил Зеленский, морально украинцы сейчас на подъеме, а физически, конечно, уставшие.

"Но так, как устали русские, никто не устал. Мне кажется, что они устали морально. Я думаю, что они в шоке. Они в шоке, что не способны все-таки захватить Украину. Они не смогли сломать людей. И это страшная усталость, совершенно справедливая для них. То есть они никогда уже не будут бодрым государством. Они будут уставшими. Демотивированное государство... Мы их морально разбили. И в этот момент забываешь об усталости", - сказал украинский гарант.

Также президент прокомментировал мировую усталость от войны, отметив, что ее не может быть, ведь "Украина не устала защищать мир".

"Мы понимаем, что если России удастся захватить нас, это будет пример. Это будет, мне кажется, самый сложный вызов. И шаг к мировой войне. Потому что если будет еще какая-то на другом континенте подобная агрессия, и дадут одержать победу другому государству, то это начнется как любая эпидемия по всему миру. Поэтому усталости мы себе не можем позволить, несмотря на 500 дней. Только иногда физически нужно отдыхать", - сказал Зеленский.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить войска РФ с захваченных ими территорий. По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что оккупант Россия опасается рокового удара украинских войск и пытается готовить мощные резервы, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Помимо этого, вражеские силы готовятся и к наступательным операциям.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах оккупантов РФ. По его прогнозу, уже в текущем или следующем месяце может произойти крушение российских войск.

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