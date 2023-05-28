У Зеленского назвали ключевой фактор для окончания войны с РФ

По словам главы Офиса президента, Россия должна принять факт присоединения Украины к НАТО.

https://glavred.info/ukraine/u-zelenskogo-nazvali-klyuchevoy-faktor-dlya-okonchaniya-voyny-s-rf-10473754.html Ссылка скопирована

Ермак назвал ключевой фактор для окончания войны с РФ/ president.gov.ua, 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Ключевым фактором для завершения войны со страной-агрессором Россией может стать приглашение Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Голосу Америки".

"Да, я считаю, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания этой войны", - сказал Ермак.

По словам главы Офиса президента, Россия должна принять факт присоединения Украины к НАТО.

"И она никуда не денется. Она примет это. Потому что они изменили реальность. Это они напали на Украину", - отметил он.

Ермак также заявил, что вступление в Североатлантический альянс – это не только желание Украины, а "абсолютно такая реальность, в которой нуждается современный мир, современная Европа".

"Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать", - констатировал глава Офиса президента.

Относительно гарантий безопасности Ермак отметил, что Украина нуждается в таких гарантиях на пути к вступлению в НАТО.

"Мы нуждаемся в гарантиях безопасности на пути к нашему членству в НАТО. Потому что главной гарантией является членство в НАТО. НАТО сегодня является сильнейшим альянсом в мире. Это признают все. И я уверен, что так будет", - добавил он.

Членство Украины в НАТО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к победе над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках июльского саммита в Вильнюсе государства могут принять широкую программу помощи Украине.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

Смотрите видео о том, как Россия создает опасные ситуации на границах с НАТО:

Вас может заинтересовать: