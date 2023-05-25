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"Путин – цель №1": в ГУР рассказали, действительно ли Украина хочет ликвидировать диктатора

Алина Дембицкая
25 мая 2023, 17:37 обновлено 25 мая, 17:37
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Представитель украинской разведки подчеркнул, что в ГУР не имели в виду, что собираются ликвидировать Путина.
Владимир Путин, Андрей Юсов
В ГУР рассказали, действительно ли Украина хочет ликвидировать Путина / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин вместе с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным действительно являются целями №1 для Украины. Однако под этим подразумевается не физическая ликвидация, а задержание и приведение к ответственности перед Международным судом в Гааге. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как отметил Юсов, некоторые медиа перекрутили его предыдущее заявление. В ГУР не подразумевали, что собираются ликвидировать Путина.

"Я понимаю, что есть медийщики, и это нормально, которые готовят и подхватывают самые жареные факты. Но в оригинале было несколько по-другому", - сказал представитель украинской разведки.

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Он подчеркнул, что Путин явный военный преступник, как и вся его банда. И он действительно – цель номер один с точки зрения задержания и доставки в Международный уголовный суд в Гааге.

"Украина – цивилизованное государство и действует цивилизованными методами. Сейчас тратить какие-то там усилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина, то мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности", - отметил Юсов.

Представитель ГУР сказал, что необходимость задержания военного преступника Путина и доставки его в международный трибунал – это вопрос справедливого наказания, которое обязательно будет реализовано.

"Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы на этом трибунале он был жив", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Напомним, в интервью Welt представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что у Украины есть условный список людей, которых она хочет ликвидировать. Возглавляет список российский диктатор Владимир Путин. Кроме него туда входит основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие ответственные за вторжение в Украину.

Также Главред рассказывал, что российский пропагандист Владимир Соловьев начал паниковать из-за того, что его якобы хотят ликвидировать украинцы.

"После эфира пришло сообщение от одного из моих агентов, который говорит: "Смотри аккуратнее. Потому что они снова оживились и получили прямое указание... тебя снова взяли в разработку, если можешь, избегай открытых пространств, спортом не занимайся". Так что в списке целей для украинцев я занимаю высокое первое место ", - заявил Соловьев.

Смотрите видео, в котором публицист Андрей Пионтковский рассказал, каким видит будущее Путина:

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