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Лукашенко испугался "белгородского сценария" для РБ и помчался к Путину - Ступак

Алина Дембицкая
24 мая 2023, 23:15
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Ступак считает, что самопровозглашенный президент боится повторения "белгородского сценария" на своей территории.
Лукашенко испугался 'белгородского сценария' для РБ и помчался к Путину - Ступак
Лукашенко с перепугу помчался к Путину / коллаж Главред: фото: сайт Кремля, скриншот: Youtube

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в страну-агрессора Россию, где имел встречу с диктатором Владимиром Путиным. Есть две причины, почему Лукашенко поехал к Путину. Об этом рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью ТСН.uа.

Как отметил эксперт, главный мотив визита белорусского диктатора в РФ – это деньги. Именно поэтому он снова поехал к главе Кремля с протянутой рукой.

Вторая причина визита – события в Белгородской области. Ступак считает, что самопровозглашенный президент боится повторения "белгородского сценария" на своей территории.

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"Лукашенко ни разу не высказался, хотя постоянно высказывается на любую тему, о Белгородщине, о той ситуации, о РДК. Вообще ничего. Кроме того, они строят блокпосты в Гомеле, укрепляются со своей стороны. Я думаю, что он поехал попросить какие-то гарантии, что Россия поддержит Беларусь в случае, если такая же история произойдет с Беларусью", - рассказал Ступак.

По его словам, может случиться так, что полк белорусский полк Калиновского, который сейчас воюет на стороне Украины, попытается вернуться домой. В связи с этим Лукашенко хочет получить гарантии безопасности от РФ.

Полк имени Кастуся Калиновского

Полк имени Кастуся Калиновского – белорусский полк Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года как батальон для защиты Украины, а именно – города Киева от российского вторжения в Украину в 2022 году во время российско-украинской войны. Был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта", а также других белорусов, ранее не входивших в эти формирования. В состав формирования также входит группа добровольцев белорусского "Черного кота". 21 мая того же года батальон был реорганизован в полк, в состав которого вошли батальоны "Литвин" и "Волат".

Назван в честь Кастуся Калиновского – одного из лидеров январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году, национального героя Беларуси, пишет Википедия.

"Лукашенко, видимо, хочет заручиться поддержкой. Либо получить какие-то письменные гарантии, либо попросить технику и людей, чтобы они стали на границе. Но главная цель – деньги, которых у Беларуси нет. Единственный источник денег – РФ", - отметил эксперт.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак – ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем, основатель и руководитель ООО "Агентство безопасности 1901" (г. Киев), консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Украинский институт будущего.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

24 мая министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу решил прокомментировать прорыв РДК и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Он выдал, что в ходе операции якобы было ликвидировано 70 солдат ВСУ.

В то же время командир РДК Денис Никитин с позывным White Rex заявил, что добровольческие формирования, которые зашли на этой неделе в Белгородскую область страны-агрессора России, не понесли потерь в ходе боевых столкновений.

"Слава богу, у российского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, легких раненых. У нас два 300-х. По технике у нас только приобретения ", - рассказал White Rex.

Смотрите видео, как командир РДК рассказал о походе на Белгород:

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