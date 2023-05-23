События на Белгородщине никоим образом не влияют на безопасность в Украине - Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что граждане РФ имеют право на протест. Это записано в их нормативно-правовых документах.

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Данилов заявил, что события на Белгородщине не вливают на безопасность в Украине / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Ситуация в Белгородской области после вхождения туда легиона "Свобода России" и российского добровольческого корпуса никоим образом не вливает на безопасность в Украине. Эти события являются внутренними делами страны-агрессора. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"На безопасность в Украине эта ситуация (в Белгородской области, – ред.) не влияет никоим образом. Граждане РФ имеют право на протест. Это записано в их нормативно-правовых документах. И Россия должна самостоятельно с этим вопросом справиться", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал реакцию Кремля, поскольку российские власти обвинили в причастности к операции Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул, что любые обвинения в сторону Украины являются бессмыслицей.

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"Обвинять в этом ВСУ – это какая-то ерунда. Странно было слышать сегодня заявления, которые было слышно от (представителя Кремля, – ред.) Пескова. Они сказали, что они там обеспокоены. Непонятно, чего они обеспокоены, если их граждане таким образом выражают свою позицию", - отметил Данилов.

Также он ответил на вопрос, знала ли Украина о намерениях российских ополченцев войти в Белгородскую область. Секретарь СНБО подчеркнул: "Есть граждане России, которые с оружием в руках пошли освобождать свою родную землю, – имеют на это полное право".

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, легион "Свобода России" и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Утром 23 мая добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что операция по освобождению Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что события в Белгородской области РФ вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Смотрите видео, в котором российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о боях за Белгород:

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