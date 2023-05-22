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Подоляк четко ответил, причастна ли Украина к событиям в Белгородской области

Алина Дембицкая
22 мая 2023, 17:05 обновлено 22 мая, 17:05
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Советник руководителя Офиса президента отметил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области и изучает ситуацию.
Подоляк, Легион Свобода России
Подоляк четко ответил, причастна ли Украина к событиям в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Украина наблюдает за событиями в Белгородской области страны-агрессора России, но не имеет к ним никакого отношения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк на своей странице в Twitter, появление партизанского движения в таком тоталитарном государстве, как государство-оккупант Россия, было лишь вопросом времени.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках", - подчеркнул он.

видео дня

Советник руководителя Офиса президента отметил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области РФ и изучает ситуацию, однако не имеет к ней непосредственного отношения.

"Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - заявил Подоляк.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Кроме того, опубликовано кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако подлинность видео подтвердить пока невозможно. В Белгородской области слышны стрельба и взрывы.

Недавно стало известно, что Легион Свобода России и российский добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начал штурм населенного пункта Грайворон. Бойцы продолжают проводить свою военную операцию. Примечательно, что от Грайворона до Белгорода – 80 километров.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Смотрите видео - Белгородская область сейчас: слышны взрывы, регион охвачен паникой:

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