"Польша существует благодаря нам": РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорий

Володин выдал, что мол "поляки действуют подло", поскольку сносят памятники советским солдатам, закрывают российские школы, "воруют российскую собственность".

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РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В стране-агрессоре России считают, что Польша якобы должна рассчитаться с ними за освобождение от немецких оккупантов во времена Второй мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Польша предала историческую память. Забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он упомянул, что треть территорий Польши являются районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами. По словам Володина, "эти территории вошли в ее состав благодаря России".

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"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов... Польша существует как государство только благодаря нашей стране", - заявил россиянин.

При этом, по словам Володина, "поляки действуют подло", поскольку сносят памятники советским солдатам, закрывают российские школы, "воруют российскую собственность".

"Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", - выдал спикер Госдумы РФ.

Напомним, ранее польский дипломат, бывший советник президента Дуды Якуб Кумох заявил, что агрессор Россия должна потерпеть жесткое поражение в войне против Украины. В противном случае через 5, 10 или 20 лет Москва может напасть, например, на Польшу. Союзники должны убедиться в том, что победа Киева важна. Киеву надо сохранить поддержку, в первую очередь, США, Британии и Польши.

Также Главред сообщал, что в Польше комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны (часть главной геодезической службы страны), решила официально называть Крулевцем (Królewiec) город Калининград, который сейчас входит в состав страны-агрессора России. Члены комиссии добавили, что Калининградская область теперь тоже должна называться Крулевецкой.

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