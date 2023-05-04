"России нужно показать место": в Польше заявили, что Украина должна одержать мощную победу

Главное для Украины – поддержка со стороны США, Британии и Польши, Вашингтон не допустит поражения Киева, считает польский дипломат Якуб Кумох.

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Россия должна потерпеть жесткое поражение в войне - Кумох / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, t.me/Zhyvytskyy

Агрессор Россия должна потерпеть жесткое поражение в войне против Украины. В противном случае через 5, 10 или 20 лет Москва может напасть, к примеру, на Польшу. Союзники должны убедиться в том, что победа Киева важна. Киеву нужно сохранить поддержку, в первую очередь, США, Британии и Польши. Об этом заявил польский дипломат, бывший советник президента Дуды Якуб Кумох.

Как сообщает РБК-Украина, он сказал о том, что если государство-оккупант РФ не потерпит сокрушительное поражение, спустя годы военная агрессия может повториться уже против других стран.

"России нужно показать место, она должна потерпеть унизительное поражение, если этого не сделать, она будет угрожать вам лет через пять, десять, двадцать, выберет другую тактику - нападение, например, на Польшу или любую другую страну", - отметил Кумох.

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По его словам, Варшава работает над тем, чтобы убедить союзников в важности победы украинского государства. Для Украины крайне важна поддержка англосаксонских стран и Польши. США не должны допустить поражения Украины.

"Ключевой вопрос - даже не поддержка Западной Европы, а поддержка именно США, Британии и Польши. По моему мнению, США не перестанут поддерживать Украину, потому что они уже потерпели поражение в Афганистане, ни одна администрация не позволит себе потерпеть поражение еще и в Украине", - подчеркнул Яков Кумох.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что ВСУ пойдут в контрнаступление, чтобы освободить свои территории.

Киев проведет, в том числе, и операцию по возвращению Крымского полуострова. По словам украинского гаранта, успех зависит от дальнейшей военной поддержки западного мира.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина намерена вернуть все свои земли. По словам Буданова, результаты анонсированного контрнаступления украинских войск будут уже в ближайшее время.

Бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив полагает, что Украина освободит Крым, если армия подойдет к побережью Азовского моря и разбомбит Крымский мост. Оккупанты окажутся в изоляции и вынуждены будут сдаться. Но за Донбасс, по мнению Андрусива, придется серьезно воевать.

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