Буданов – о контрнаступлении ВСУ: армия продвинется для ударов по врагу в Крыму и на Донбассе

Генштаб оккупантов РФ пытается взять под контроль частные военные компании, а Москва способна мобилизовать 20-22 тыс. человек в месяц, считает Кирилл Буданов.

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Ключевая цель армии Украины - освобождение всех своих территорий, - Буданов / Коллаж УНИАН, 35 ОБрМП

В ближайшее время все увидят результаты заявлений о контрнаступлении ВСУ. Украина сможет как минимум улучшить свои позиции на фронте для нанесения ударов по военной логистике оккупантов в оккупированном Крыму и захваченном Донбассе. Оккупант Россия способна мобилизовать еще 20-22 тысячи человек в месяц. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в интервью американскому телеканалу PBS он рассказал о том, что контрнаступление ВСУ – важная военная операция. По словам главы разведки, в скором времени все увидят результаты анонсов контрнаступательных действий. Ключевая цель армии Украины - освобождение всех своих территорий.

"В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты", - отметил Буданов.

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При этом начальник военной разведки согласился с оценками представителей Вашингтона, которые надеются, что контрнаступление сил обороны Украины позволит армии как минимум улучшить свои позиции для нанесения ударов по линиям снабжения оккупантов в захваченном Крыму и тылу оккупированного Донбасса.

Также Буданов отметил, что Генштаб РФ в настоящий момент пытается взять под контроль все частные военные компании, а сама Москва способна мобилизовать от 20 до 22 тысяч человек в месяц.

Кроме того, руководитель ГУР добавил, что по-прежнему придерживается своего прогноза, согласно которому уже настал момент для распада России.

"Могу сказать только одно – время покажет. Я остаюсь на своей позиции", - подчеркнул Кирлл Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию и, в том числе, будут освобождать оккупированный Крым. По словам гаранта, успех военной операции зависит от военной поддержки Запада.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду заявил, что для освобождения Крыма ВСУ нужно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост. Оккупанты попадут в окружение, и украинским войскам даже не придется заходить на полуостров. Однако что касается Донбасса, там ситуация другая и за него придется серьезно воевать.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что после выхода к Азовскому морю ВСУ начнут наносить новые удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. По мнению Арестовича, армия Украины уничтожит Крымский мост и Черноморский флот.

Смотрите видео Главред - Андрусив рассказал, как войска России попадут в окружение в Крыму

Война России против Украины: